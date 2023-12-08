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Kırmızı et fiyatları ile ilgili inceleme başlatılmıştı: Uzmanlar uyardı, yeni zamlar kapıda
Kırmızı et fiyatları ile ilgili inceleme başlatılmıştı: Uzmanlar uyardı, yeni zamlar kapıda
Rekabet Kurumu sürekli tırmanan fiyatlar nedeniyle kırmızı et sektörü hakkında inceleme başlattı. Ön soruşturmada son dönemdeki fiyat artışlarının sektör... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T09:45+0300
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Türkiye genelinde enflasyon zamları nedeniyle artan fiyat artışları kırmızı et fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Yetkililer konuyla alakalı araştırma başlattıklarını duyurmuştu. 'Yapısal sorunumuz fiyat istikrarının sağlanamamış olmasıdır'Show Haber’e konuşan uzmanlar et fiyatlarındaki artışın sebebi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Ete zam gelecek mi?Uzmanlara göre sorunun yanıtı ‘Evet’ çünkü yakın zamanda yem fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Yeni gelmesi beklenen zamlar hakkında da konuşan uzmanlar “Son 15 günde özellikle çuvalda 50 liralık bir artış oldu. Yem hammaddelerinde de öyle… Bu 2-3 aylık kısa bir sürede yüzde 50’ye yakın bir artış demek oluyor. Tabii buraların da incelenmesi gerektiğini biz düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Rekabet Kurumu ön incelemenin ardından sektördeki yapısal sorunların tespiti ve çözüm önerileri getirilmesi için sektör incelemesi başlattı.Serbest piyasada dana karkas kesim fiyatları
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dana karkas kesim fiyatı kaç lira oldu, kuzu karkas kesim fiyatı ne kadar, kırmızı et zam
dana karkas kesim fiyatı kaç lira oldu, kuzu karkas kesim fiyatı ne kadar, kırmızı et zam

Kırmızı et fiyatları ile ilgili inceleme başlatılmıştı: Uzmanlar uyardı, yeni zamlar kapıda

09:45 08.12.2023
© AAKıyma, kırmızı et
Kıyma, kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA
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Rekabet Kurumu sürekli tırmanan fiyatlar nedeniyle kırmızı et sektörü hakkında inceleme başlattı. Ön soruşturmada son dönemdeki fiyat artışlarının sektör bileşenlerinin rekabete aykırı faaliyetlerinden dolayı değil, sektördeki yapısal sorunlardan kaynaklandığı tespit edildi. Peki et fiyatları neden zamlanıyor?
Türkiye genelinde enflasyon zamları nedeniyle artan fiyat artışları kırmızı et fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Yetkililer konuyla alakalı araştırma başlattıklarını duyurmuştu.

'Yapısal sorunumuz fiyat istikrarının sağlanamamış olmasıdır'

Show Haber’e konuşan uzmanlar et fiyatlarındaki artışın sebebi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Bunu manipülasyona bağlamak sektör yapısı gereği doğru değildir. Şu 10 gündür fiyatlarda bir yükseliş olduğu doğrudur. Süt fiyatlarının aşırı düşmesiyle birlikte sağılması gereken inekler kesime gitmişti. Elde edeceğimiz buzağıları da biz kaybettik. Bundan ötürü 2023 yılı ilk 10 ayında 684 milyon dolar civarında biz yurt dışından canlı hayvan ithal ettik. Yapısal sorunumuz fiyat istikrarının sağlanamamış olmasıdır. Aşırı bir piyasada arz olduğunda fiyatlar maliyetin altına düşüyor. Arz yeniden düştüğünde de bu sefer de aylara yayılan, yayılması gereken artış bir anda oluyor.”

Ete zam gelecek mi?

Uzmanlara göre sorunun yanıtı ‘Evet’ çünkü yakın zamanda yem fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Yeni gelmesi beklenen zamlar hakkında da konuşan uzmanlar “Son 15 günde özellikle çuvalda 50 liralık bir artış oldu. Yem hammaddelerinde de öyle… Bu 2-3 aylık kısa bir sürede yüzde 50’ye yakın bir artış demek oluyor. Tabii buraların da incelenmesi gerektiğini biz düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Rekabet Kurumu ön incelemenin ardından sektördeki yapısal sorunların tespiti ve çözüm önerileri getirilmesi için sektör incelemesi başlattı.

Serbest piyasada dana karkas kesim fiyatları

Ege Bölgesi: 254.00TL/Kg
Akdeniz Bölgesi: 252.00 TL/Kg
Marmara Bölgesi: 256.20 TL/Kg
İç Anadolu Bölgesi: 243.00 TL/Kg
Doğu Anadolu Bölgesi: 239.75 TL/Kg
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 236.00 TL/Kg
Karadeniz Bölgesi: 246.00 TL/Kg
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