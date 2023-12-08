https://sputniknews.com.tr/20231208/kirmizi-et-fiyatlari-ile-ilgili-inceleme-baslatilmisti-uzmanlar-uyardi-yeni-zamlar-kapida-1078208216.html

Kırmızı et fiyatları ile ilgili inceleme başlatılmıştı: Uzmanlar uyardı, yeni zamlar kapıda

Kırmızı et fiyatları ile ilgili inceleme başlatılmıştı: Uzmanlar uyardı, yeni zamlar kapıda

Rekabet Kurumu sürekli tırmanan fiyatlar nedeniyle kırmızı et sektörü hakkında inceleme başlattı. Ön soruşturmada son dönemdeki fiyat artışlarının sektör... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T09:45+0300

2023-12-08T09:45+0300

2023-12-08T09:45+0300

ekonomi

zam

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

fiyat artırımı

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Türkiye genelinde enflasyon zamları nedeniyle artan fiyat artışları kırmızı et fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Yetkililer konuyla alakalı araştırma başlattıklarını duyurmuştu. 'Yapısal sorunumuz fiyat istikrarının sağlanamamış olmasıdır'Show Haber’e konuşan uzmanlar et fiyatlarındaki artışın sebebi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Ete zam gelecek mi?Uzmanlara göre sorunun yanıtı ‘Evet’ çünkü yakın zamanda yem fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Yeni gelmesi beklenen zamlar hakkında da konuşan uzmanlar “Son 15 günde özellikle çuvalda 50 liralık bir artış oldu. Yem hammaddelerinde de öyle… Bu 2-3 aylık kısa bir sürede yüzde 50’ye yakın bir artış demek oluyor. Tabii buraların da incelenmesi gerektiğini biz düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Rekabet Kurumu ön incelemenin ardından sektördeki yapısal sorunların tespiti ve çözüm önerileri getirilmesi için sektör incelemesi başlattı.Serbest piyasada dana karkas kesim fiyatları

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