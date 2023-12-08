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İngiltere Başbakan Yardımcısı halkı mum ve pilli radyo stoklamaları için uyardı: Ne anlama geliyor?
İngiltere Başbakan Yardımcısı halkı mum ve pilli radyo stoklamaları için uyardı: Ne anlama geliyor?
İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, İngiltere halkını olası bir dijital felakete karşı mum ve pilli radyo stoklamaları konusunda uyardı. Dowden'ın... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T13:34+0300
2023-12-08T13:34+0300
dünya
mum
pil
radyo
oliver dowden
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Gelecekte yaşanabilecek herhangi bir felaket sonrası dijital cihazların kullanım dışı kalmasına karşı önlem alınması noktasında çağrı yapan İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, vatandaşlara mum ve pille çalışan radyo stoklamalarını önerdi.'Analog' bir çağa geri dönmeye hazırlanmalıyızBaşbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaket sonucu internet ve güç sistemlerinin çökmesi durumunda insanları 'analog' bir çağa geri dönmeye hazırlanmaya çağırdı.Dowden, insanların internete çok fazla bağımlı hale geldiklerini ve bu durumun onları bir felaket sırasında bilgi boşluğunda yalnız bırakabileceğini öne sürerken, "Herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi her zaman geçerlidir" dedi.Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Aralık ayında güneşte bir patlama meydana geleceğini ve yaşanan patlama sonrası tüm elektrikli cihazların zarar göreceğini buna bağlı olarak da elektriklerin tüm dünyada kesileceğini iddia edilmişti. Ancak iddialar gerçekleşmedi. Bununla birlikte Oliver Dowden'ın iddilarının ise doğrudan bu komplo teorisiyle alaksı yok. Dowden, internete alternatfisiz bağımlılığın olası bir felaket sonucunda yapacağı tahribata dikkat çekiyor ve bilişim teknolojilerine alternatiflerin her daim hazırda tutulmasını öneriyor. Yani şimdilik dünya geneli için elektrik ve internetin kesilmesiyle ilgili somut bir tehlike bulunmuyor.
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mum, pil, radyo, oliver dowden
mum, pil, radyo, oliver dowden

İngiltere Başbakan Yardımcısı halkı mum ve pilli radyo stoklamaları için uyardı: Ne anlama geliyor?

13:34 08.12.2023
© Instagram/Andrew McCarthy90 bin görüntü birleştirilerek Güneş yüzeyinin mozaiği yapıldı
90 bin görüntü birleştirilerek Güneş yüzeyinin mozaiği yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© Instagram/Andrew McCarthy
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İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, İngiltere halkını olası bir dijital felakete karşı mum ve pilli radyo stoklamaları konusunda uyardı. Dowden'ın uyarısı geçtiğimiz yıl Aralık ayında dünyada paniğe neden olan 'Güneş Patlaması' iddialarını akıllara getirdi. Peki, tüm dünyada elektrikler mi kesilecek?
Gelecekte yaşanabilecek herhangi bir felaket sonrası dijital cihazların kullanım dışı kalmasına karşı önlem alınması noktasında çağrı yapan İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, vatandaşlara mum ve pille çalışan radyo stoklamalarını önerdi.

'Analog' bir çağa geri dönmeye hazırlanmalıyız

Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaket sonucu internet ve güç sistemlerinin çökmesi durumunda insanları 'analog' bir çağa geri dönmeye hazırlanmaya çağırdı.
Dowden, insanların internete çok fazla bağımlı hale geldiklerini ve bu durumun onları bir felaket sırasında bilgi boşluğunda yalnız bırakabileceğini öne sürerken, "Herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi her zaman geçerlidir" dedi.
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Aralık ayında güneşte bir patlama meydana geleceğini ve yaşanan patlama sonrası tüm elektrikli cihazların zarar göreceğini buna bağlı olarak da elektriklerin tüm dünyada kesileceğini iddia edilmişti. Ancak iddialar gerçekleşmedi.
Bununla birlikte Oliver Dowden'ın iddilarının ise doğrudan bu komplo teorisiyle alaksı yok. Dowden, internete alternatfisiz bağımlılığın olası bir felaket sonucunda yapacağı tahribata dikkat çekiyor ve bilişim teknolojilerine alternatiflerin her daim hazırda tutulmasını öneriyor. Yani şimdilik dünya geneli için elektrik ve internetin kesilmesiyle ilgili somut bir tehlike bulunmuyor.
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