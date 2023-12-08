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Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişen somut güven artırıcı adımlara ilişkin resmi internet sitesinden bir... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T13:46+0300
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türkiye dışişleri bakanlığı
azerbaycan
ermenistan
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Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde "Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Bazı Somut Güven Artırıcı Adımların Atılması Kararı Hk." başlığı bir mesaj yayımlandı.Söz konusu bu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Daha önce Bakü ve Erivan'ın güven arttırıcı önlemlerin güçlendirilmesine yönelik adımlar üzerinde anlaştığı bildirilmişti. Bu tedbirler kapsamında Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan ise iki Azerbaycan askerini serbest bırakacak.
https://sputniknews.com.tr/20231208/baku-ve-ermenistan-arasinda-esir-takasi-gerceklestirilecek-1078219641.html
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türkiye dışişleri bakanlığı, azerbaycan, ermenistan, kafkasya, esir takası
türkiye dışişleri bakanlığı, azerbaycan, ermenistan, kafkasya, esir takası

Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz

13:46 08.12.2023
© AP Photo / Maxim ShemetovDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Maxim Shemetov
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişen somut güven artırıcı adımlara ilişkin resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde "Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Bazı Somut Güven Artırıcı Adımların Atılması Kararı Hk." başlığı bir mesaj yayımlandı.
Söz konusu bu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi ile Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulan, iki ülke arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılması kararından memnuniyet duyuyor; ilave güven artırıcı adımlar benimsenmesi konusunda görüşmelere devam edilmesi kararını destekliyoruz.

Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için en önemli gelişmelerden birini teşkil edecek olan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının biran önce imzalanmasını arzu ediyoruz.

Daha önce Bakü ve Erivan'ın güven arttırıcı önlemlerin güçlendirilmesine yönelik adımlar üzerinde anlaştığı bildirilmişti. Bu tedbirler kapsamında Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan ise iki Azerbaycan askerini serbest bırakacak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşiyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile üçlü toplantı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
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