https://sputniknews.com.tr/20231208/disisleri-bakanligi-azerbaycan-ve-ermenistan-arasindaki-anlasmalari-memnuniyetle-karsiliyoruz-1078220990.html
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişen somut güven artırıcı adımlara ilişkin resmi internet sitesinden bir... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T13:46+0300
2023-12-08T13:46+0300
2023-12-08T13:46+0300
türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı
azerbaycan
ermenistan
kafkasya
esir takası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077544784_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0e2d0bc85bd251c423affadf2c5a09f1.jpg
Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde "Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Bazı Somut Güven Artırıcı Adımların Atılması Kararı Hk." başlığı bir mesaj yayımlandı.Söz konusu bu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Daha önce Bakü ve Erivan'ın güven arttırıcı önlemlerin güçlendirilmesine yönelik adımlar üzerinde anlaştığı bildirilmişti. Bu tedbirler kapsamında Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan ise iki Azerbaycan askerini serbest bırakacak.
https://sputniknews.com.tr/20231208/baku-ve-ermenistan-arasinda-esir-takasi-gerceklestirilecek-1078219641.html
türkiye
azerbaycan
ermenistan
kafkasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077544784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68b5a3dbebcb3a6b02ebed9e0b67d7c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye dışişleri bakanlığı, azerbaycan, ermenistan, kafkasya, esir takası
türkiye dışişleri bakanlığı, azerbaycan, ermenistan, kafkasya, esir takası
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişen somut güven artırıcı adımlara ilişkin resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde "Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Bazı Somut Güven Artırıcı Adımların Atılması Kararı Hk." başlığı bir mesaj yayımlandı.
Söz konusu bu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi ile Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulan, iki ülke arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılması kararından memnuniyet duyuyor; ilave güven artırıcı adımlar benimsenmesi konusunda görüşmelere devam edilmesi kararını destekliyoruz.
Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için en önemli gelişmelerden birini teşkil edecek olan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının biran önce imzalanmasını arzu ediyoruz.
Daha önce Bakü ve Erivan'ın güven arttırıcı önlemlerin güçlendirilmesine yönelik adımlar üzerinde anlaştığı bildirilmişti. Bu tedbirler kapsamında Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan ise iki Azerbaycan askerini serbest bırakacak.