https://sputniknews.com.tr/20231208/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-merkez-bankasinin-brut-rezervleri-rekor-kirdi-1078211880.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüşü 2024 ortalarından sonra bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüşü 2024 ortalarından sonra bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 2,5 yılın en düşük seviyesindedir. Kasım ayında tarihin en yüksek aylık... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T10:58+0300

2023-12-08T10:58+0300

2023-12-08T11:25+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

enflasyon

merkez bankası

faiz

hayat pahalılığı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çırağan Sarayı'nda 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler' sempozyumuna katıldı. Yılmaz, "Ekonomide öngörülebilirliği artırmayı hızlandırıyoruz. Güven ortamını pekiştiriyoruz. Türkiye'nin CDS'leri düşüyor. Enflasyon sorununun farkındayız. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyon aylık bazda düşüyor. Yıllık bazda belirgin düşüş 2024'ün ortalarında başlar. İhracat performansımız güçlü. Kasım ihracatı 23 milyarı aştı. Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolar. Rezervlerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi ve ekledi:Enflasyon ne zaman 'belirgin' bir şekilde düşer?

https://sputniknews.com.tr/20231208/uzmanindan-500-tllik-banknot-icin-tarih-bin-tl-de-cikmak-zorunda-1078209474.html

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cevdet yılmaz, enflasyon, merkez bankası, faiz, hayat pahalılığı