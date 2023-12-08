Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüşü 2024 ortalarından sonra bekliyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yunanistan'la dostluk köprüsü kurmaya başladık'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231208/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-merkez-bankasinin-brut-rezervleri-rekor-kirdi-1078211880.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüşü 2024 ortalarından sonra bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüşü 2024 ortalarından sonra bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 2,5 yılın en düşük seviyesindedir. Kasım ayında tarihin en yüksek aylık... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T10:58+0300
2023-12-08T11:25+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
enflasyon
merkez bankası
faiz
hayat pahalılığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077103496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9984474d05893cb49bc67626b43218fe.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çırağan Sarayı'nda 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler' sempozyumuna katıldı. Yılmaz, "Ekonomide öngörülebilirliği artırmayı hızlandırıyoruz. Güven ortamını pekiştiriyoruz. Türkiye'nin CDS'leri düşüyor. Enflasyon sorununun farkındayız. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyon aylık bazda düşüyor. Yıllık bazda belirgin düşüş 2024'ün ortalarında başlar. İhracat performansımız güçlü. Kasım ihracatı 23 milyarı aştı. Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolar. Rezervlerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi ve ekledi:Enflasyon ne zaman 'belirgin' bir şekilde düşer?
https://sputniknews.com.tr/20231208/uzmanindan-500-tllik-banknot-icin-tarih-bin-tl-de-cikmak-zorunda-1078209474.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077103496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_613244ca8e6d0bf4a84f686e6e3a5a61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cevdet yılmaz, enflasyon, merkez bankası, faiz, hayat pahalılığı
cevdet yılmaz, enflasyon, merkez bankası, faiz, hayat pahalılığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüşü 2024 ortalarından sonra bekliyoruz

10:58 08.12.2023 (güncellendi: 11:25 08.12.2023)
© AA / Barış OralCevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA / Barış Oral
Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 2,5 yılın en düşük seviyesindedir. Kasım ayında tarihin en yüksek aylık ihracat rakamı olan 23 milyar 11 milyon dolara ulaşılmıştır. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 1 Aralık itibarıyla 140,1 milyar dolar ile tarihi rekor seviyesine yükselmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çırağan Sarayı'nda 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler' sempozyumuna katıldı.
Yılmaz, "Ekonomide öngörülebilirliği artırmayı hızlandırıyoruz. Güven ortamını pekiştiriyoruz. Türkiye'nin CDS'leri düşüyor. Enflasyon sorununun farkındayız. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyon aylık bazda düşüyor. Yıllık bazda belirgin düşüş 2024'ün ortalarında başlar. İhracat performansımız güçlü. Kasım ihracatı 23 milyarı aştı. Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolar. Rezervlerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi ve ekledi:

Enflasyon ne zaman 'belirgin' bir şekilde düşer?

"Enflasyonda belirgin düşüşü 2024 ortalarından sonra görmeyi bekliyoruz. 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret etmektedir. İşsizlik oranımız 8,9 ile tek haneli seviyededir. Ekonomimiz büyürken, enflasyonla mücadeleden de vazgeçmiyoruz. Uyguladığımız para ve maliye politikalarıyla OVP’de yıl sonu hedefimizle uyumlu bir şekilde enflasyondaki aylık bazdaki düşüşler devam etmektedir. Yıllık bazda belirgin düşüşü ise 2024 ortalarından sonra görmeyi bekliyoruz."

100 lira yerine 10 lira yazılan banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
EKONOMİ
Uzmanından 500 TL’lik banknot için tarih: 'Bin TL de çıkmak zorunda'
10:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала