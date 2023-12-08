https://sputniknews.com.tr/20231208/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-merkez-bankasinin-brut-rezervleri-rekor-kirdi-1078211880.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüşü 2024 ortalarından sonra bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüşü 2024 ortalarından sonra bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 2,5 yılın en düşük seviyesindedir. Kasım ayında tarihin en yüksek aylık... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T10:58+0300
2023-12-08T10:58+0300
2023-12-08T11:25+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
enflasyon
merkez bankası
faiz
hayat pahalılığı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çırağan Sarayı'nda 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler' sempozyumuna katıldı. Yılmaz, "Ekonomide öngörülebilirliği artırmayı hızlandırıyoruz. Güven ortamını pekiştiriyoruz. Türkiye'nin CDS'leri düşüyor. Enflasyon sorununun farkındayız. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyon aylık bazda düşüyor. Yıllık bazda belirgin düşüş 2024'ün ortalarında başlar. İhracat performansımız güçlü. Kasım ihracatı 23 milyarı aştı. Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolar. Rezervlerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi ve ekledi:Enflasyon ne zaman 'belirgin' bir şekilde düşer?
https://sputniknews.com.tr/20231208/uzmanindan-500-tllik-banknot-icin-tarih-bin-tl-de-cikmak-zorunda-1078209474.html
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cevdet yılmaz, enflasyon, merkez bankası, faiz, hayat pahalılığı
cevdet yılmaz, enflasyon, merkez bankası, faiz, hayat pahalılığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda belirgin düşüşü 2024 ortalarından sonra bekliyoruz
10:58 08.12.2023 (güncellendi: 11:25 08.12.2023)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 2,5 yılın en düşük seviyesindedir. Kasım ayında tarihin en yüksek aylık ihracat rakamı olan 23 milyar 11 milyon dolara ulaşılmıştır. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 1 Aralık itibarıyla 140,1 milyar dolar ile tarihi rekor seviyesine yükselmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çırağan Sarayı'nda 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler' sempozyumuna katıldı.
Yılmaz, "Ekonomide öngörülebilirliği artırmayı hızlandırıyoruz. Güven ortamını pekiştiriyoruz. Türkiye'nin CDS'leri düşüyor. Enflasyon sorununun farkındayız. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyon aylık bazda düşüyor. Yıllık bazda belirgin düşüş 2024'ün ortalarında başlar. İhracat performansımız güçlü. Kasım ihracatı 23 milyarı aştı. Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolar. Rezervlerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi ve ekledi:
Enflasyon ne zaman 'belirgin' bir şekilde düşer?
"Enflasyonda belirgin düşüşü 2024 ortalarından sonra görmeyi bekliyoruz. 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret etmektedir. İşsizlik oranımız 8,9 ile tek haneli seviyededir. Ekonomimiz büyürken, enflasyonla mücadeleden de vazgeçmiyoruz. Uyguladığımız para ve maliye politikalarıyla OVP’de yıl sonu hedefimizle uyumlu bir şekilde enflasyondaki aylık bazdaki düşüşler devam etmektedir. Yıllık bazda belirgin düşüşü ise 2024 ortalarından sonra görmeyi bekliyoruz."