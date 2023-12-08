https://sputniknews.com.tr/20231208/bozuk-kavun-8-kisiyi-oldurdu-yuzlerce-kisi-hastanelik-oldu-belirtileri-neler-1078220138.html

Bozuk kavun 8 kişiyi öldürdü, yüzlerce kişi hastanelik oldu: Belirtileri neler?

Bozuk kavun 8 kişiyi öldürdü, yüzlerce kişi hastanelik oldu: Belirtileri neler?

Bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını nedeniyle 3'ü ABD'de, 5'i Kanada'da 8 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T13:33+0300

2023-12-08T13:33+0300

2023-12-08T13:33+0300

yaşam

kavun

zehir

salmonella bakterisi

salmonella

abd

hastalık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078219834_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_93eaeed6fc539c12c809c337bc22130e.jpg

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, kasım ortasından bu yana 38 eyalette 230 kişinin salmonella salgınından etkilendiği bildirildi.Hastalardan 96'sının hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Kanadalı sağlık yetkilileri de ülkede 129 vakaya rastlandığını, hastaneye kaldırılan 44 kişiden 8'inin yaşamını yitirdiğini duyurdu.CDC, hastalığın kaynağının marketlerde kesilmiş şekilde satılan kavunlar olduğuna işaret ederek, halka kaynağı bilinmeyen kavunları satın almamaları ve tüketmemeleri çağrısında bulundu.ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.Salmonella nedir?Salmonella enfeksiyonu bağırsak yolunu etkileyen, yaygın bir bakteriyel hastalık. Tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla atılır. Salmonella nasıl bulaşır?İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Nasıl belirti gösterir?Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, istifra ve ateş yer alıyor.Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanların hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230726/abdde-kiyma-kaynakli-salmonella-salgini-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1073993911.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

salmonella nedir,salmonella nasıl bulaşır,nasıl belirti gösterir?,salmonella öldürür mü,salmonella neyde var,salmonella nasıl belirti gösterir