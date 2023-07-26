https://sputniknews.com.tr/20230726/abdde-kiyma-kaynakli-salmonella-salgini-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1073993911.html
ABD'de kıyma kaynaklı salmonella salgını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
ABD'de kıyma kaynaklı salmonella salgını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kıyma kaynaklı Salmonella salgını nedeniyle ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 16 kişinin... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T10:31+0300
2023-07-26T10:31+0300
2023-07-26T10:31+0300
dünya
abd
salgın
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
kıyma
salmonella
salmonella bakterisi
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ABD'de görülen salmonella salgınında CDC, toplamda 16 vakanın New York, New Jersey, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde tespit edildiğini kaydetti.Salgın nedeniyle 6 kişi hastaneye kaldırılırken, vakaların tek ortak noktasının yedikleri kıyma olduğu belirlendi ancak henüz söz konusu kıymalara yönelik bir geri çağırma yayımlanmadı.Gerçek hasta sayısının daha yüksek olabileceği ve başka eyaletlerde de görülebileceği kaydedilirken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.Salmonella belirtileriSalmonella'nın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230630/belcikada-yine-salmonella-vakasi-tespit-edildi-1073025758.html
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abd, salgın, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), kıyma, salmonella, salmonella bakterisi
abd, salgın, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), kıyma, salmonella, salmonella bakterisi
ABD'de kıyma kaynaklı salmonella salgını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kıyma kaynaklı Salmonella salgını nedeniyle ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 16 kişinin hastalandığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
ABD'de görülen salmonella salgınında CDC, toplamda 16 vakanın New York, New Jersey, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde tespit edildiğini kaydetti.
Salgın nedeniyle 6 kişi hastaneye kaldırılırken, vakaların tek ortak noktasının yedikleri kıyma olduğu belirlendi ancak henüz söz konusu kıymalara yönelik bir geri çağırma yayımlanmadı.
Gerçek hasta sayısının daha yüksek olabileceği ve başka eyaletlerde de görülebileceği kaydedilirken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Salmonella belirtileri
Salmonella'nın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.
Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.