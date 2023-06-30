https://sputniknews.com.tr/20230630/belcikada-yine-salmonella-vakasi-tespit-edildi-1073025758.html
Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi
Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi
Belçika'da ünlü İtalyan çikolata üreticisi grubunun fabrikasında bu yıl yine salmonella vakasına rastlandı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T12:01+0300
2023-06-30T12:01+0300
2023-06-30T12:01+0300
dünya
avrupa
belçika
salmonella
salmonella bakterisi
salgın
salgın hastalık
vaka
ferrero
çikolata
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Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada, Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.Açıklamada, bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.Geçen yıl da aynı fabrikada ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220828/kinderin-ardindan-oreoda-da-salmonella-suphesi--1060493716.html
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avrupa, belçika, salmonella, salmonella bakterisi, salgın, salgın hastalık, vaka, ferrero, çikolata
avrupa, belçika, salmonella, salmonella bakterisi, salgın, salgın hastalık, vaka, ferrero, çikolata
Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi
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Belçika'da ünlü İtalyan çikolata üreticisi grubunun fabrikasında bu yıl yine salmonella vakasına rastlandı.
Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada, Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamada, bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.
Geçen yıl da aynı fabrikada ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.
Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.