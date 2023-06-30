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Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi
Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi
Belçika'da ünlü İtalyan çikolata üreticisi grubunun fabrikasında bu yıl yine salmonella vakasına rastlandı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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salmonella bakterisi
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salgın hastalık
vaka
ferrero
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Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada, Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.Açıklamada, bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.Geçen yıl da aynı fabrikada ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220828/kinderin-ardindan-oreoda-da-salmonella-suphesi--1060493716.html
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avrupa, belçika, salmonella, salmonella bakterisi, salgın, salgın hastalık, vaka, ferrero, çikolata
avrupa, belçika, salmonella, salmonella bakterisi, salgın, salgın hastalık, vaka, ferrero, çikolata

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

12:01 30.06.2023
© PixabaySütlü, bitter, beyaz çikolata
Sütlü, bitter, beyaz çikolata - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Pixabay
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Belçika'da ünlü İtalyan çikolata üreticisi grubunun fabrikasında bu yıl yine salmonella vakasına rastlandı.
Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada, Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamada, bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.
Geçen yıl da aynı fabrikada ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.
Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.
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