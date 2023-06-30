https://sputniknews.com.tr/20230630/belcikada-yine-salmonella-vakasi-tespit-edildi-1073025758.html

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Belçika'da ünlü İtalyan çikolata üreticisi grubunun fabrikasında bu yıl yine salmonella vakasına rastlandı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T12:01+0300

2023-06-30T12:01+0300

2023-06-30T12:01+0300

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ferrero

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Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada, Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.Açıklamada, bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.Geçen yıl da aynı fabrikada ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220828/kinderin-ardindan-oreoda-da-salmonella-suphesi--1060493716.html

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avrupa, belçika, salmonella, salmonella bakterisi, salgın, salgın hastalık, vaka, ferrero, çikolata