Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220828/kinderin-ardindan-oreoda-da-salmonella-suphesi--1060493716.html
Kinder'in ardından Oreo'da da salmonella şüphesi
Kinder'in ardından Oreo'da da salmonella şüphesi
Atıştırmalıklarıyla tanınan ve Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi ABD merkezli Mondelez'in, ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine 3 üretim... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T15:06+0300
2022-08-28T15:06+0300
dünya
salmonella
bisküvi
kinder sürpriz
kinder
le figaro
oreo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060493694_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_be4d517d6881fad8e775f172a97b1f54.jpg
İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyardı.Le Figaro'nun haberinde, Ferrero'nun Kinder ürünleriyle patlak veren salmonella skandalının benzerini yaşamamak için Mondelez'in Oreo bisküvilerinin de üretildiği 3 büyük üretim sahasındaki bazı birimleri kısmen bazılarını tamamen kapattığı aktarıldı.Şirketin yöneticilerinin kapatma gerekçesini "büyük bir temizlik" olarak ileri sürdüğüne değinilen haberde, asıl gerekçenin yapılan salmonella uyarısı olduğu savunuldu.'Üretici şirketler, daha çok kazanç için ucuz malzemelere yöneliyor'Haberde, üretimin yavaşlaması nedeniyle marketlerde söz konusu bisküvilerde tedarik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.Ayrıca şirketin faaliyetini durdurduğu fabrikalarda yeniden üretime geçilmesinin uzun süre alacağından bahsediliyor.Gıda uzmanları, son dönemde tüketim ürünlerinde salmonella ve benzeri bakterilerin ortaya çıkmasını, üreticilerin 'daha ekonomik olduğu' gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlıyor ve bu konuda uyarılarda bulunuyor.Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzalarında, Avrupa'da birçok ülkede Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarında, Lactalis grubuna ait peynirlerde bakteri görülmesi nedeniyle söz konusu firmalar piyasadan bu ürünlerden büyük bir kısmını çekmişti.Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220519/kinder-surpriz-baglantili-salmonella-salgininda-vaka-sayisi-324e-yukseldi---1056497072.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060493694_74:0:1035:721_1920x0_80_0_0_72eea31effbbafeb9cb478b8bc3c3db7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
salmonella, bisküvi, kinder sürpriz, kinder , le figaro, oreo
salmonella, bisküvi, kinder sürpriz, kinder , le figaro, oreo

Kinder'in ardından Oreo'da da salmonella şüphesi

15:06 28.08.2022
© AP PhotoOreo
Oreo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
Atıştırmalıklarıyla tanınan ve Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi ABD merkezli Mondelez'in, ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine 3 üretim sahasını kapattığı belirtildi.
İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyardı.
Le Figaro'nun haberinde, Ferrero'nun Kinder ürünleriyle patlak veren salmonella skandalının benzerini yaşamamak için Mondelez'in Oreo bisküvilerinin de üretildiği 3 büyük üretim sahasındaki bazı birimleri kısmen bazılarını tamamen kapattığı aktarıldı.
Şirketin yöneticilerinin kapatma gerekçesini "büyük bir temizlik" olarak ileri sürdüğüne değinilen haberde, asıl gerekçenin yapılan salmonella uyarısı olduğu savunuldu.

'Üretici şirketler, daha çok kazanç için ucuz malzemelere yöneliyor'

Haberde, üretimin yavaşlaması nedeniyle marketlerde söz konusu bisküvilerde tedarik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.
Ayrıca şirketin faaliyetini durdurduğu fabrikalarda yeniden üretime geçilmesinin uzun süre alacağından bahsediliyor.
Gıda uzmanları, son dönemde tüketim ürünlerinde salmonella ve benzeri bakterilerin ortaya çıkmasını, üreticilerin 'daha ekonomik olduğu' gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlıyor ve bu konuda uyarılarda bulunuyor.
Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzalarında, Avrupa'da birçok ülkede Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarında, Lactalis grubuna ait peynirlerde bakteri görülmesi nedeniyle söz konusu firmalar piyasadan bu ürünlerden büyük bir kısmını çekmişti.
Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.
Kinder Sürpriz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
DÜNYA
Kinder Sürpriz bağlantılı Salmonella salgınında vaka sayısı 324'e yükseldi
19 Mayıs, 12:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала