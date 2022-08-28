https://sputniknews.com.tr/20220828/kinderin-ardindan-oreoda-da-salmonella-suphesi--1060493716.html

Kinder'in ardından Oreo'da da salmonella şüphesi

Kinder'in ardından Oreo'da da salmonella şüphesi

Atıştırmalıklarıyla tanınan ve Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi ABD merkezli Mondelez'in, ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine 3 üretim... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T15:06+0300

2022-08-28T15:06+0300

2022-08-28T15:06+0300

dünya

salmonella

bisküvi

kinder sürpriz

kinder

le figaro

oreo

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İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyardı.Le Figaro'nun haberinde, Ferrero'nun Kinder ürünleriyle patlak veren salmonella skandalının benzerini yaşamamak için Mondelez'in Oreo bisküvilerinin de üretildiği 3 büyük üretim sahasındaki bazı birimleri kısmen bazılarını tamamen kapattığı aktarıldı.Şirketin yöneticilerinin kapatma gerekçesini "büyük bir temizlik" olarak ileri sürdüğüne değinilen haberde, asıl gerekçenin yapılan salmonella uyarısı olduğu savunuldu.'Üretici şirketler, daha çok kazanç için ucuz malzemelere yöneliyor'Haberde, üretimin yavaşlaması nedeniyle marketlerde söz konusu bisküvilerde tedarik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.Ayrıca şirketin faaliyetini durdurduğu fabrikalarda yeniden üretime geçilmesinin uzun süre alacağından bahsediliyor.Gıda uzmanları, son dönemde tüketim ürünlerinde salmonella ve benzeri bakterilerin ortaya çıkmasını, üreticilerin 'daha ekonomik olduğu' gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlıyor ve bu konuda uyarılarda bulunuyor.Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzalarında, Avrupa'da birçok ülkede Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarında, Lactalis grubuna ait peynirlerde bakteri görülmesi nedeniyle söz konusu firmalar piyasadan bu ürünlerden büyük bir kısmını çekmişti.Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220519/kinder-surpriz-baglantili-salmonella-salgininda-vaka-sayisi-324e-yukseldi---1056497072.html

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salmonella, bisküvi, kinder sürpriz, kinder , le figaro, oreo