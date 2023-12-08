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Armağan Çağlayan AVM'de neden bağırdığını açıkladı: 'Deli değilim'
Armağan Çağlayan AVM'de neden bağırdığını açıkladı: 'Deli değilim'
Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, program çekimi için geldiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Görüntülerde... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T09:31+0300
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armağan çağlayan
avm
kavga
tartışma
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Program çekimi için Şişli’deki bir AVM’ye giden Armağan Çağlayan (57), bir kozmetik firmasına geldi. Çağlayan, saat 15.30 sıralarında firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.Çalışanlara dakikalarca bağıran ünlü isim, ardından firmadan uzaklaştı. Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.Armağan Çağlayan, basına yansıyan görüntülerin ardından X (Twitter) hesabından konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü isim, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231205/kavga-eden-sevgililer-pencereden-sokaga-valiz-firlatti-olaya-bomba-imha-uzmanlari-dahil-oldu-1078095997.html
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armağan çağlayan, avm, kavga, tartışma, bağırmak
armağan çağlayan, avm, kavga, tartışma, bağırmak

Armağan Çağlayan AVM'de neden bağırdığını açıkladı: 'Deli değilim'

09:31 08.12.2023
© İHAArmağan Çağlayan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı
Armağan Çağlayan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© İHA
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Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, program çekimi için geldiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Görüntülerde dakikalarca çalışanlara bağırdığı görülen Çağlayan konuyla ilgili açıklama yaptı.
Program çekimi için Şişli’deki bir AVM’ye giden Armağan Çağlayan (57), bir kozmetik firmasına geldi. Çağlayan, saat 15.30 sıralarında firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.
Çalışanlara dakikalarca bağıran ünlü isim, ardından firmadan uzaklaştı. Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Armağan Çağlayan, basına yansıyan görüntülerin ardından X (Twitter) hesabından konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü isim, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Deli değilim. Durduk yere kendi kendime tartışmadım tabii ki. Olay şöyle oldu. Gösteri sebebiyle o AVM'deydim. Yemek katına çıkmak için yürüyen merdivenlere doğru giderken bir hanımefendi arkamdan 'Armağan Çağlayan' sonra 'Çağlayan Armağan', 'Şişşşşt baksana Armağan' diye bağırdı. Önce duymamazlığa geldim. Sonra bağırmalar devam etti. Bunun üzerine ben de dönüp 'Böyle bağırmanız ayıp değil mi? Beni ne yerine koyuyorsunuz?' diye bağırdım. Ve standın önüne gidip ben de hanımefendiye hiç kimseye böyle bağırmayacağını, bağırmaması gerektiğini bağırarak anlattım. Bunun üzerine hanımefendi 'ben başka Armağan Çağlayan'a bağırdım, bir tek Armağan çağlayan siz misiniz' dedi. Bunun üzerine salak yerine konulduğum için, tartışma daha da alevlendi. Durum bundan ibarettir. Daha sonra bağrışmalar üzerine AVM'nin güvenlik görevlileri geldi. Herkesi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür dilerim."
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