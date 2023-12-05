https://sputniknews.com.tr/20231205/kavga-eden-sevgililer-pencereden-sokaga-valiz-firlatti-olaya-bomba-imha-uzmanlari-dahil-oldu-1078095997.html
Kavga eden sevgililer pencereden sokağa valiz fırlattı: Olaya bomba imha uzmanları dahil oldu
Kavga eden sevgililer pencereden sokağa valiz fırlattı: Olaya bomba imha uzmanları dahil oldu
Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nin yakınlarında iki sevgili arasında çıkan tartışma sonrası camdan atılan valiz, çevredekilere bomba korkusu yaşattı. Valiz... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T14:03+0300
2023-12-05T14:03+0300
2023-12-05T14:03+0300
yaşam
sevgili
bavul
valiz
eski sevgili
bursa
kavga
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Sevgili oldukları iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kız odayı terk ederek dışarı çıkınca, arkadaşı hediyeleri valize koyarak camdan aşağı attı. Yol kenarında düşen valizi bir süre sonra gören öğrenciler, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, bomba imha uzmanları şüpheli valizin yanına gitti. Şüpheli valiz, kontrollü bir şekilde imha edildi. Valizin içerisinden hediyelik eşya çıktı. Bir süreliğine korku dolu anlar yaşayan öğrenciler, derin bir nefes aldı. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı. Sevgili çift ise ifadeleri alınmak üzere Terör Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.İki arkadaşın emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231204/yaya-gecidinden-gecenlere-plajda-gibi-yurumeyin-diyen-soforun-burnunu-kirdilar-1078058841.html
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sevgili, bavul, valiz, eski sevgili, bursa, kavga
sevgili, bavul, valiz, eski sevgili, bursa, kavga
Kavga eden sevgililer pencereden sokağa valiz fırlattı: Olaya bomba imha uzmanları dahil oldu
Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nin yakınlarında iki sevgili arasında çıkan tartışma sonrası camdan atılan valiz, çevredekilere bomba korkusu yaşattı. Valiz, kontrollü bir şekilde patlatılırken, içerisinden hediyelik eşya çıktı.
Sevgili oldukları iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kız odayı terk ederek dışarı çıkınca, arkadaşı hediyeleri valize koyarak camdan aşağı attı.
Yol kenarında düşen valizi bir süre sonra gören öğrenciler, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, bomba imha uzmanları şüpheli valizin yanına gitti.
Şüpheli valiz, kontrollü bir şekilde imha edildi. Valizin içerisinden hediyelik eşya çıktı. Bir süreliğine korku dolu anlar yaşayan öğrenciler, derin bir nefes aldı. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı. Sevgili çift ise ifadeleri alınmak üzere Terör Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İki arkadaşın emniyetteki işlemleri sürüyor.