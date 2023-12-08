ABD Temsilciler Meclisi'nde 'gereksiz yere yangın alarmını çalıştıran' Demokrat üyeye kınama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231208/abd-temsilciler-meclisinde-gereksiz-yere-yangin-alarmini-calistiran-demokrat-uyeye-kinama-1078205048.html
ABD Temsilciler Meclisi'nde 'gereksiz yere yangın alarmını çalıştıran' Demokrat üyeye kınama
ABD Temsilciler Meclisi'nde 'gereksiz yere yangın alarmını çalıştıran' Demokrat üyeye kınama
ABD'de Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Jamaal Bowman, Kongrede bir oturum esnasında "gereksiz yere yangın alarmını çalıştırdığı" gerekçesiyle... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T01:56+0300
2023-12-08T01:56+0300
abd
abd
dünya
abd temsilciler meclisi
jamaal bowman
rashida tlaib
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078205391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32bc799224c684a35f1ff91ec50fee73.jpg
ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamada Mecliste ender rastlanan bir durum yaşandı ve üyelerden birine kınama cezası verildi.Demokrat Parti New York Vekili Bowman, eylül ayındaki bir Kongre oturumu esnasında bilerek ve herhangi bir acil durum olmaksızın yangın alarmını çalıştırdığı gerekçesiyle kınama cezası aldı.Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 214'e 191 oy ile Bowman'a kınama cezası tasarısı kabul edildi.Rashida Tlaib: Bu ırkçılıktır'Kurallar gereği kürsüye gelerek kendisi hakkındaki kınama cezası tasarısını okuyan Bowman'a Demokrat üyeler destek verdi ve kararın siyasi olduğunu iddia etti.Konuyla ilgili söz alan Filistin asıllı Demokrat üye Rashida Tlaib, "6 Ocak'ta Kongreyi basan beyaz aşırılıkçı grupların yaptıklarıyla bu üyenin eylemini bir tutmak ırkçılıktır" ifadesini kullandı.Cumhuriyetçilerin ülke yönetimine dair söyleyecek sözleri olmadığı için bu tür siyasi oyunlara başvurduklarını savunan Tlaib, siyah üye Jamaal'in renginden dolayı hedef alındığını savundu.Ne olmuştu?Bowman, eylül ayındaki bir Kongre oturumunda yangın alarmını çalıştırmış ve söz konusu oturum yarım kalmıştı.Washington DC yetkilileri, söz konusu eylemin ilgili yasalara göre suç olduğunu açıklamış, Bowman da hatasını kabul etmiş ancak olayda herhangi bir kastının olmadığını, sadece kapıdan dışarı çıkmaya çalıştığını savunmuştu.Geçen haftalarda da yine Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, İsrail karşıtı yorumlarını gerekçe göstererek Rashida Tlaib'e de kınama cezası vermişti.Sembolik anlamının ötesinde yaptırımı olmayan kınama cezaları, Kongre bünyesinde istisnai olarak başvurulan bir uygulama olarak biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231201/abd-temsilciler-meclisi-irana-ait-6-milyar-dolara-erisimi-engelleyecek-tasariyikabuletti-1077980907.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078205391_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9416aca38dd2e9d62b9ada8b22ed895.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, abd temsilciler meclisi, jamaal bowman, rashida tlaib
abd, abd, abd temsilciler meclisi, jamaal bowman, rashida tlaib

ABD Temsilciler Meclisi'nde 'gereksiz yere yangın alarmını çalıştıran' Demokrat üyeye kınama

01:56 08.12.2023
© AP Photo / John MinchilloJamaal Bowman,
Jamaal Bowman, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
Abone ol
ABD'de Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Jamaal Bowman, Kongrede bir oturum esnasında "gereksiz yere yangın alarmını çalıştırdığı" gerekçesiyle kınama cezası alırken, Demokratlar olayın Cumhuriyetçiler tarafından siyasi bir hesaplaşmaya dönüştürüldüğünü savundu.
ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamada Mecliste ender rastlanan bir durum yaşandı ve üyelerden birine kınama cezası verildi.
Demokrat Parti New York Vekili Bowman, eylül ayındaki bir Kongre oturumu esnasında bilerek ve herhangi bir acil durum olmaksızın yangın alarmını çalıştırdığı gerekçesiyle kınama cezası aldı.
Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 214'e 191 oy ile Bowman'a kınama cezası tasarısı kabul edildi.

Rashida Tlaib: Bu ırkçılıktır'

Kurallar gereği kürsüye gelerek kendisi hakkındaki kınama cezası tasarısını okuyan Bowman'a Demokrat üyeler destek verdi ve kararın siyasi olduğunu iddia etti.
Konuyla ilgili söz alan Filistin asıllı Demokrat üye Rashida Tlaib, "6 Ocak'ta Kongreyi basan beyaz aşırılıkçı grupların yaptıklarıyla bu üyenin eylemini bir tutmak ırkçılıktır" ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçilerin ülke yönetimine dair söyleyecek sözleri olmadığı için bu tür siyasi oyunlara başvurduklarını savunan Tlaib, siyah üye Jamaal'in renginden dolayı hedef alındığını savundu.

Ne olmuştu?

Bowman, eylül ayındaki bir Kongre oturumunda yangın alarmını çalıştırmış ve söz konusu oturum yarım kalmıştı.
Washington DC yetkilileri, söz konusu eylemin ilgili yasalara göre suç olduğunu açıklamış, Bowman da hatasını kabul etmiş ancak olayda herhangi bir kastının olmadığını, sadece kapıdan dışarı çıkmaya çalıştığını savunmuştu.
Geçen haftalarda da yine Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, İsrail karşıtı yorumlarını gerekçe göstererek Rashida Tlaib'e de kınama cezası vermişti.
Sembolik anlamının ötesinde yaptırımı olmayan kınama cezaları, Kongre bünyesinde istisnai olarak başvurulan bir uygulama olarak biliniyor.
ABD Hükümet kapanma tehlikesiyle karşı karşıya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
DÜNYA
ABD Temsilciler Meclisi, İran'a ait 6 milyar dolara erişimi engelleyecek tasarıyı kabul etti
1 Aralık, 11:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала