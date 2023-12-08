https://sputniknews.com.tr/20231208/abd-temsilciler-meclisinde-gereksiz-yere-yangin-alarmini-calistiran-demokrat-uyeye-kinama-1078205048.html

ABD Temsilciler Meclisi'nde 'gereksiz yere yangın alarmını çalıştıran' Demokrat üyeye kınama

ABD Temsilciler Meclisi'nde 'gereksiz yere yangın alarmını çalıştıran' Demokrat üyeye kınama

ABD'de Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Jamaal Bowman, Kongrede bir oturum esnasında "gereksiz yere yangın alarmını çalıştırdığı" gerekçesiyle... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T01:56+0300

2023-12-08T01:56+0300

2023-12-08T01:56+0300

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rashida tlaib

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ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamada Mecliste ender rastlanan bir durum yaşandı ve üyelerden birine kınama cezası verildi.Demokrat Parti New York Vekili Bowman, eylül ayındaki bir Kongre oturumu esnasında bilerek ve herhangi bir acil durum olmaksızın yangın alarmını çalıştırdığı gerekçesiyle kınama cezası aldı.Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 214'e 191 oy ile Bowman'a kınama cezası tasarısı kabul edildi.Rashida Tlaib: Bu ırkçılıktır'Kurallar gereği kürsüye gelerek kendisi hakkındaki kınama cezası tasarısını okuyan Bowman'a Demokrat üyeler destek verdi ve kararın siyasi olduğunu iddia etti.Konuyla ilgili söz alan Filistin asıllı Demokrat üye Rashida Tlaib, "6 Ocak'ta Kongreyi basan beyaz aşırılıkçı grupların yaptıklarıyla bu üyenin eylemini bir tutmak ırkçılıktır" ifadesini kullandı.Cumhuriyetçilerin ülke yönetimine dair söyleyecek sözleri olmadığı için bu tür siyasi oyunlara başvurduklarını savunan Tlaib, siyah üye Jamaal'in renginden dolayı hedef alındığını savundu.Ne olmuştu?Bowman, eylül ayındaki bir Kongre oturumunda yangın alarmını çalıştırmış ve söz konusu oturum yarım kalmıştı.Washington DC yetkilileri, söz konusu eylemin ilgili yasalara göre suç olduğunu açıklamış, Bowman da hatasını kabul etmiş ancak olayda herhangi bir kastının olmadığını, sadece kapıdan dışarı çıkmaya çalıştığını savunmuştu.Geçen haftalarda da yine Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, İsrail karşıtı yorumlarını gerekçe göstererek Rashida Tlaib'e de kınama cezası vermişti.Sembolik anlamının ötesinde yaptırımı olmayan kınama cezaları, Kongre bünyesinde istisnai olarak başvurulan bir uygulama olarak biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231201/abd-temsilciler-meclisi-irana-ait-6-milyar-dolara-erisimi-engelleyecek-tasariyikabuletti-1077980907.html

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