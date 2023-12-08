https://sputniknews.com.tr/20231208/abd-senatoru-teror-saldirilari-konusunda-hic-bu-kadar-endiseli-olmamistim-1078217573.html
ABD Senatörü: Terör saldırıları konusunda 'hiç bu kadar endişeli' olmamıştım
ABD Senatörü: Terör saldırıları konusunda 'hiç bu kadar endişeli' olmamıştım
ABD Senatörü Lindsey Graham yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik bir terör saldırısından hiçbir zaman şu anda olduğundan daha fazla endişe duymadığını söyledi. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T12:36+0300
2023-12-08T12:36+0300
2023-12-08T12:36+0300
dünya
abd
lindsey graham
abd-meksika sınırı
israil
israil-filistin
terör
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
joe biden
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Graham düzenlediği basın toplantısında, "Ulusumuza yönelik bir terör saldırısından hiç bu kadar endişe duymamıştım, bunu sadece ben söylemiyorum, istihbarat camiasındaki herkes söylüyor. İsrail'e yardım ettiğimiz için bizi cezalandırmak isteyenlerin sayısı tavan yapmış durumda" dedi.Graham, ABD'nin güney sınırındaki tehdit seviyesinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunun altını çizdi.İç Güvenlik Bakanlığı'nın İç Tehdit Raporu'na göre 2023 yılında ABD sınır görevlileri, ABD-Meksika sınırını yasadışı yollardan geçmeye çalışan ve FBI'ın terör izleme listesinde bulunan göçmenlerin sayısında artışla karşılaştığını açıklamıştı.Graham, Biden yönetiminin, ABD başkanının dört yıllık görev süresi boyunca ABD'nin güney sınırında göçmenler tarafından 10 milyon yasadışı geçiş görme yolunda olduğunu belirtti.Çarşamba günü Senato Cumhuriyetçileri, ABD'nin güney sınırındaki krizi ele almak için ''gerçekçi' önlemler içermediği endişesiyle Biden'ın 110 milyar dolarlık ek tasarısını ilerletmek için yasayı engellemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231102/turkiyeyi-savas-sucu-islemekle-suclayan-abdli-senator-gazzedeki-sivil-kayiplarin-siniri-yok-1077006845.html
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abd, lindsey graham, abd-meksika sınırı, israil, israil-filistin, terör, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), joe biden, cumhuriyetçiler
abd, lindsey graham, abd-meksika sınırı, israil, israil-filistin, terör, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), joe biden, cumhuriyetçiler
ABD Senatörü: Terör saldırıları konusunda 'hiç bu kadar endişeli' olmamıştım
ABD Senatörü Lindsey Graham yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik bir terör saldırısından hiçbir zaman şu anda olduğundan daha fazla endişe duymadığını söyledi.
Graham düzenlediği basın toplantısında, "Ulusumuza yönelik bir terör saldırısından hiç bu kadar endişe duymamıştım, bunu sadece ben söylemiyorum, istihbarat camiasındaki herkes söylüyor. İsrail'e yardım ettiğimiz için bizi cezalandırmak isteyenlerin sayısı tavan yapmış durumda" dedi.
Graham, ABD'nin güney sınırındaki tehdit seviyesinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunun altını çizdi.
İç Güvenlik Bakanlığı'nın İç Tehdit Raporu'na göre 2023 yılında ABD sınır görevlileri, ABD-Meksika sınırını yasadışı yollardan geçmeye çalışan ve FBI'ın terör izleme listesinde bulunan göçmenlerin sayısında artışla karşılaştığını açıklamıştı.
Graham, Biden yönetiminin, ABD başkanının dört yıllık görev süresi boyunca ABD'nin güney sınırında göçmenler tarafından 10 milyon yasadışı geçiş görme yolunda olduğunu belirtti.
Çarşamba günü Senato Cumhuriyetçileri, ABD'nin güney sınırındaki krizi ele almak için ''gerçekçi' önlemler içermediği endişesiyle Biden'ın 110 milyar dolarlık ek tasarısını ilerletmek için yasayı engellemişti.