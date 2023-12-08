https://sputniknews.com.tr/20231208/abd-rusyadan-uranyum-ithalatini-3-kat-artirdi-1078218493.html
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı
Rus enerji sektörüne yaptırımlarına rağmen ABD'nin Rusya'dan uranyum ithalatını Ekim 2023'te 3 kat artırdığı öğrenildi. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T12:56+0300
2023-12-08T12:56+0300
2023-12-08T12:56+0300
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abd
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çin
uranyum
uranyum zenginleştirme
the new york times (nyt)
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Amerikan istatistik servisinin verilerine göre ABD, Ekim 2023'te Rusya'dan 43.25 ton uranyum satın aldı. Washington, bu alımla Ekim 2022'ye kıyasla 3 kat daha fazla Rus uranyumu ithalatı gerçekleştirdi.Haziran 2023'ten beri tek bir ay içinde yapılan en büyük alım için ABD, Rus tarafına 62.8 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi. Rusya, İngiltere'nin ardından ABD'nin ikinci büyük uranyum tedarikçisi konumuna geldi.7 aylık aradan sonra Çin'den de uranyum ithal edildiBu arada ABD'li şirketler, 7 aylık aranın ardından Çin'den uranyum ithalatına da yeniden başladı. 25.4 tonluk uranyum ithalatına karşılık Çin'e 43.4 milyon dolar ödendi.ABD nükleer endüstrisi Rus uranyumuna bağımlıRusya, ABD'ye sadece Uranyum-235 ile zenginleştirilmiş yakıt tedarik ediyor ve bu, ABD'nin radyoaktif satın almalarındaki ana kalemi teşkil ediyor.ABD nükleer endüstrisinin hala daha Rus uranyumuna bağımlı olduğu gerçeği, Amerikan basınında zaman zaman yer buluyor.New York Times (NYT), haziran ayındaki haberinde Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Moskova'yla ekonomik bağları koparmayı amaçlayan ABD'nin Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum satın almaya devam ettiğini ve ABD'nin Rus uranyumuna bağımlılığının yüksek düzeyde olduğunu belirtmişti.ABD'nin 1990'ların başından beri uranyum zenginleştirmeyi bırakarak daha düşük maliyetle Rusya'dan alım yapmaya başladığı ve bunun Soğuk Savaş sonra gerilimi azaltmaya yönelik bir jest olduğunu anımsatan NYT, "ABD uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurdu. Yalnızca Ohio'da işletmesi bulunan Urenco adlı Avrupalı konsorsiyum (İngiltere, Almanya, Hollanda) bu alanda çalışıyor ve Rus yakıtı zamanla dünya pazarının yarısını ele geçirdi. ABD'de kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık üçte biri hala Rusya'dan ithal ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230615/amerikan-basini-abd-nukleer-endustrisi-hala-daha-rus-uranyumuna-bagimli-1072502280.html
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abd, rusya, çin, uranyum, uranyum zenginleştirme, the new york times (nyt)
abd, rusya, çin, uranyum, uranyum zenginleştirme, the new york times (nyt)
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı
Rus enerji sektörüne yaptırımlarına rağmen ABD'nin Rusya'dan uranyum ithalatını Ekim 2023'te 3 kat artırdığı öğrenildi.
Amerikan istatistik servisinin verilerine göre ABD, Ekim 2023'te Rusya'dan 43.25 ton uranyum satın aldı. Washington, bu alımla Ekim 2022'ye kıyasla 3 kat daha fazla Rus uranyumu ithalatı gerçekleştirdi.
Haziran 2023'ten beri tek bir ay içinde yapılan en büyük alım için ABD, Rus tarafına 62.8 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi. Rusya, İngiltere'nin ardından ABD'nin ikinci büyük uranyum tedarikçisi konumuna geldi.
7 aylık aradan sonra Çin'den de uranyum ithal edildi
Bu arada ABD'li şirketler, 7 aylık aranın ardından Çin'den uranyum ithalatına da yeniden başladı. 25.4 tonluk uranyum ithalatına karşılık Çin'e 43.4 milyon dolar ödendi.
ABD nükleer endüstrisi Rus uranyumuna bağımlı
Rusya, ABD'ye sadece Uranyum-235 ile zenginleştirilmiş yakıt tedarik ediyor ve bu, ABD'nin radyoaktif satın almalarındaki ana kalemi teşkil ediyor.
ABD nükleer endüstrisinin hala daha Rus uranyumuna bağımlı olduğu gerçeği, Amerikan basınında zaman zaman yer buluyor.
New York Times (NYT), haziran ayındaki haberinde Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Moskova'yla ekonomik bağları koparmayı amaçlayan ABD'nin Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum satın almaya devam ettiğini ve ABD'nin Rus uranyumuna bağımlılığının yüksek düzeyde olduğunu belirtmişti.
ABD'nin 1990'ların başından beri uranyum zenginleştirmeyi bırakarak daha düşük maliyetle Rusya'dan alım yapmaya başladığı ve bunun Soğuk Savaş sonra gerilimi azaltmaya yönelik bir jest olduğunu anımsatan NYT, "ABD uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurdu. Yalnızca Ohio'da işletmesi bulunan Urenco adlı Avrupalı konsorsiyum (İngiltere, Almanya, Hollanda) bu alanda çalışıyor ve Rus yakıtı zamanla dünya pazarının yarısını ele geçirdi. ABD'de kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık üçte biri hala Rusya'dan ithal ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.