Amerikan basını: ABD nükleer endüstrisi, hala daha Rus uranyumuna bağımlı
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ABD'li nükleer şirketlerin uranyum zenginleştirme faaliyetleri yürütmediği ve bu nedenle ABD nükleer endüstrisinin hala daha Rus uranyumuna bağımlı olduğu belirtildi.
New York Times'ın (NYT) haberine göre Ukrayna'da çatışma nedeniyle Rusya'yla ekonomik bağları koparmayı amaçlayan ABD, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum satın almaya devam ediyor.
ABD'li şirketlerin ülkedeki emisyonsuz enerjinin yarısından fazlasının üretiminde kullanılan zenginleştirilmiş uranyum için Rusya'ya her yıl yaklaşık 1 milyar dolar ödediğini yazan NYT, ABD'nin Rus uranyumuna bağımlılığının yüksek düzeyde olduğunun altını çizdi.
ABD'nin 1990'ların başından beri uranyum zenginleştirmeyi bırakarak daha düşük maliyetle Rusya'dan alım yapmaya başladığı ve bunun Soğuk Savaş sonra gerilimi azaltmaya yönelik bir jest olduğunu anımsatan NYT, "ABD uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurdu. Yalnızca Ohio'da işletmesi bulunan Urenco adlı Avrupalı konsorsiyum (İngiltere, Almanya, Hollanda) bu alanda çalışıyor ve zaman için Rus yakıtı dünya pazarının yarısını ele geçirdi. ABD'de kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık üçte biri hala Rusya'dan ithal ediliyor" ifadelerini kullandı.
Haberde, ABD'nin bu alanda Rusya'yla rekabet edebilecek kapasiteleri üretmek için 10 yıldan daha fazla zamana ihtiyacı olduğu da vurgulandı.
ABD'li şirketlerin ülkedeki emisyonsuz enerjinin yarısından fazlasının üretiminde kullanılan zenginleştirilmiş uranyum için Rusya'ya her yıl yaklaşık 1 milyar dolar ödediğini yazan NYT, ABD'nin Rus uranyumuna bağımlılığının yüksek düzeyde olduğunun altını çizdi.
ABD'nin 1990'ların başından beri uranyum zenginleştirmeyi bırakarak daha düşük maliyetle Rusya'dan alım yapmaya başladığı ve bunun Soğuk Savaş sonra gerilimi azaltmaya yönelik bir jest olduğunu anımsatan NYT, "ABD uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurdu. Yalnızca Ohio'da işletmesi bulunan Urenco adlı Avrupalı konsorsiyum (İngiltere, Almanya, Hollanda) bu alanda çalışıyor ve zaman için Rus yakıtı dünya pazarının yarısını ele geçirdi. ABD'de kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık üçte biri hala Rusya'dan ithal ediliyor" ifadelerini kullandı.
Haberde, ABD'nin bu alanda Rusya'yla rekabet edebilecek kapasiteleri üretmek için 10 yıldan daha fazla zamana ihtiyacı olduğu da vurgulandı.