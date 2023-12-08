https://sputniknews.com.tr/20231208/abd-disisleri-bakanligi-almanyaya-torpido-satisini-onayladi-1078224270.html
ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya torpido satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya torpido satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya MK-54 torpidolarının 300 milyon dolara olası satışını onayladı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T15:00+0300
2023-12-08T15:00+0300
2023-12-08T15:00+0300
dünya
abd
nato
almanya
torpido
silah satışı
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072803199_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_9892583d475a6717a76102617d3eb9a9.jpg
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı'nın MK-54 torpidoları ve bileşenlerinin Almanya'ya 300 milyon dolara olası satışını onayladığını duyurdu.Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Alman hükümetine MK-54 hafif torpidoları ve bileşenlerinin tahmini değeri 300 milyon dolar olan olası yabancı satışını onaylayan bir karar aldı” denildi.Berlin’in, destek, eğitim ve test amaçlı bileşenleriyle birlikte toplam 80 torpido satın almayı planladığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/vladimir-putin-baskanlik-secimlerinde-aday-olacagini-acikladi-1078223482.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072803199_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_dcfff1b26020296437cd429622013fa5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, nato, almanya, torpido, silah satışı, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd, nato, almanya, torpido, silah satışı, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya torpido satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya MK-54 torpidolarının 300 milyon dolara olası satışını onayladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı'nın MK-54 torpidoları ve bileşenlerinin Almanya'ya 300 milyon dolara olası satışını onayladığını duyurdu.
Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Alman hükümetine MK-54 hafif torpidoları ve bileşenlerinin tahmini değeri 300 milyon dolar olan olası yabancı satışını onaylayan bir karar aldı” denildi.
Berlin’in, destek, eğitim ve test amaçlı bileşenleriyle birlikte toplam 80 torpido satın almayı planladığı kaydedildi.