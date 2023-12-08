https://sputniknews.com.tr/20231208/abd-disisleri-bakanligi-almanyaya-torpido-satisini-onayladi-1078224270.html

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya torpido satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya torpido satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya MK-54 torpidolarının 300 milyon dolara olası satışını onayladı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T15:00+0300

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2023-12-08T15:00+0300

dünya

abd

nato

almanya

torpido

silah satışı

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı'nın MK-54 torpidoları ve bileşenlerinin Almanya'ya 300 milyon dolara olası satışını onayladığını duyurdu.Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Alman hükümetine MK-54 hafif torpidoları ve bileşenlerinin tahmini değeri 300 milyon dolar olan olası yabancı satışını onaylayan bir karar aldı” denildi.Berlin’in, destek, eğitim ve test amaçlı bileşenleriyle birlikte toplam 80 torpido satın almayı planladığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231208/vladimir-putin-baskanlik-secimlerinde-aday-olacagini-acikladi-1078223482.html

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abd, nato, almanya, torpido, silah satışı, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)