https://sputniknews.com.tr/20231207/yerlikaya-duyurdu-73-ilde-duzenlenen-mercek-7-operasyonunda-bin-264-supheli-yakalandi-1078158992.html

Yerlikaya duyurdu: 73 ilde düzenlenen Mercek-7 Operasyonu'nda bin 264 şüpheli yakalandı

Yerlikaya duyurdu: 73 ilde düzenlenen Mercek-7 Operasyonu'nda bin 264 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-7 Operasyonları'nda bin 264... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T08:15+0300

2023-12-07T08:15+0300

2023-12-07T08:27+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

silah kaçakçılığı

silah kaçırma

ruhsatsız silahlar

polis

şüpheli

yakalama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa dahil 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-7 Operasyonları'nda bin 264 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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ali yerlikaya, operasyon, silah kaçakçılığı, silah kaçırma, ruhsatsız silahlar, polis, şüpheli, yakalama