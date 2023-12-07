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https://sputniknews.com.tr/20231207/yerlikaya-duyurdu-73-ilde-duzenlenen-mercek-7-operasyonunda-bin-264-supheli-yakalandi-1078158992.html
Yerlikaya duyurdu: 73 ilde düzenlenen Mercek-7 Operasyonu'nda bin 264 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 73 ilde düzenlenen Mercek-7 Operasyonu'nda bin 264 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-7 Operasyonları'nda bin 264... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya
operasyon
silah kaçakçılığı
silah kaçırma
ruhsatsız silahlar
polis
şüpheli
yakalama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa dahil 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-7 Operasyonları'nda bin 264 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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ali yerlikaya, operasyon, silah kaçakçılığı, silah kaçırma, ruhsatsız silahlar, polis, şüpheli, yakalama
ali yerlikaya, operasyon, silah kaçakçılığı, silah kaçırma, ruhsatsız silahlar, polis, şüpheli, yakalama

Yerlikaya duyurdu: 73 ilde düzenlenen Mercek-7 Operasyonu'nda bin 264 şüpheli yakalandı

08:15 07.12.2023 (güncellendi: 08:27 07.12.2023)
© FotoğrafOperasyon
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-7 Operasyonları'nda bin 264 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa dahil 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-7 Operasyonları'nda bin 264 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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