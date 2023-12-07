https://sputniknews.com.tr/20231207/umit-dikbayir-iyi-partiden-adaleti-inanci-cesareti-ihrac-ettiler-1078198858.html

Ümit Dikbayır: İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler

Ümit Dikbayır: İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler

İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Bunun için çok üzgünüm" açıklamasını... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T20:04+0300

2023-12-07T20:04+0300

2023-12-07T20:06+0300

ümit dikbayır

politika

iyi parti

meral akşener

ihraç

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Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kurucusu olduğu İYİ Parti'den ihraç edilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Basın önünde partisini yıpratacak açıklamalar yaptığı' gerekçesiyle ihraç edildiğini aktaran Dikbayır, böylece kamuoyunda kendisiyle ilgili ortaya atılan bütün iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığını kaydetti.'Ben savunma hakkımı kullandım'Basın önünde partisiyle ilgili hiç konuşmadığını dile getiren Dikbayır, "Basın önünde ilk açıklamaları yapan Sayın Meral Akşener'di. Grup toplantısında ve gittiği yerlerde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener oldu. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım. Televizyonlara çıktığım zaman da zaten ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmiştim" diye konuştu.Asıl derdinin kendisini çirkin iddialardan kurtarmak olduğunu belirten Dikbayır şunları söyledi:Dikbayır, kendisi hakkındaki iddialarla ilgili daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunu, yarın da taciz iddiasında bulunan kişiler hakkında şikayetçi olacağını belirtti.İYİ Parti'nin yöneticilerine sitem eden Dikbayır, "Partinin büyükleri, yüzde yüz haklı olduğumu, iddiaların tamamının asılsız olduğunu bildikleri halde beni savunamadılar. Beni savunamayanlar, milletin hakkını nasıl savunacak, bunu milletin takdirine bırakıyorum" dedi.Dikbayır, İYİ Parti'deki istifalara ilişkin bir soruya, "Partide çok büyük sıkıntılar var. Bir ay öncesine kadar vatandaşları partiye üye yapmaya çalışanlar, şimdi kendileri istifa ediyor. Teşkilatlara bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu teşkilatlar canla başla çalıştı. İnşallah Genel Başkan Meral Akşener İYİ Parti'yi kongreye götürür ve tekrar güvenoyu alır" yanıtını verdi.Ümit Dikbayır, bir başka soru üzerine Bağımsız Sakarya Milletvekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini, vatandaşın sesi olmaya devam edeceğini belirtti.'Bana 'kenarda dur' deseydi ikinci cümleyi kurdurmazdım kendisine'Akşener'in kendisi hakkındaki iddialarına bir anlam veremediğini belirten Dikbayır, "Genel Başkan bizim, biz de onun evinde yemek yedik. Çocuklarım bayramlarda onun elini öpmeye giderdi. Bana düşmanlık yapabilir, beni istemeyebilir; bunu bana söyleyebilirdi. Çocuklarımı medyanın önüne atmasını anlamıyorum. Bana çok ağır ithamlar yapıldı. Bunların hiçbirine gerek yoktu. Bana 'kenarda dur' deseydi ikinci cümleyi kurdurmazdım kendisine" ifadelerini kullandı.Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı ve Meral Akşener'in özel kalem müdürünün kendisi hakkında dava açmasını dört gözle beklediğini, bu şekilde herkesin hesap vereceğini kaydetti.Kendisine atılan iftiraların sonuna kadar takipçisi olacağını dile getiren Dikbayır, "Bu yapılanlar FETÖ yöntemleri ama kimseye FETÖ'cü diyemem. Danışmanıma işbirliği, ajanlık teklif ettiler. Beni mahkemeye versinler. Bu ülkenin namuslu hakim ve savcılarına güveniyorum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231205/iyi-parti-sakarya-milletvekili-umit-dikbayir-partisinden-ihrac-edildi-1078104743.html

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ümit dikbayır, iyi parti, meral akşener, ihraç