Ümit Dikbayır: İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Abdülaziz, ünlü besteci Wagner'in saf ırk görüşlerinden etkileniyor'
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İYİ Parti'nin iş birliği kararı çözülmeye sebep olur mu?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Direksiyon sınavlarında aksayan yönler
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşi 27 yıl önce bugün doğdu
13:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye COP28 zirvesinde neden imza atmadı?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Geleceğin meslekleri
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Savaşı ya ABD durduracak ya da ABD’nin hayati menfaatlerini tehdit edecek bir ittifak’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Rusya ve İran dışişleri bakanları “yaptırımlarla mücadele” belgesini imzaladı
17:45
1 dk
SESLİ HABER
Yeni bir gafa imza atan Biden, sosyal ağlarda yine türlü şakalara yol açtı
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir’
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Doğalgaz dağıtım merkezi, Türk ekonomisine katkı sağlayacak’
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom: NATO ve AB dağılacak
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Batı, Ukrayna'daki çatışmayı kasıtlı olarak uzatmaya çalışıyor’
19:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231207/umit-dikbayir-iyi-partiden-adaleti-inanci-cesareti-ihrac-ettiler-1078198858.html
Ümit Dikbayır: İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler
Ümit Dikbayır: İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Bunun için çok üzgünüm" açıklamasını... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T20:04+0300
2023-12-07T20:06+0300
ümit dikbayır
politika
iyi parti
meral akşener
ihraç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078199053_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_c777f63558dc9e59980a67d1a7b2e1cf.jpg
Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kurucusu olduğu İYİ Parti'den ihraç edilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Basın önünde partisini yıpratacak açıklamalar yaptığı' gerekçesiyle ihraç edildiğini aktaran Dikbayır, böylece kamuoyunda kendisiyle ilgili ortaya atılan bütün iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığını kaydetti.'Ben savunma hakkımı kullandım'Basın önünde partisiyle ilgili hiç konuşmadığını dile getiren Dikbayır, "Basın önünde ilk açıklamaları yapan Sayın Meral Akşener'di. Grup toplantısında ve gittiği yerlerde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener oldu. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım. Televizyonlara çıktığım zaman da zaten ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmiştim" diye konuştu.Asıl derdinin kendisini çirkin iddialardan kurtarmak olduğunu belirten Dikbayır şunları söyledi:Dikbayır, kendisi hakkındaki iddialarla ilgili daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunu, yarın da taciz iddiasında bulunan kişiler hakkında şikayetçi olacağını belirtti.İYİ Parti'nin yöneticilerine sitem eden Dikbayır, "Partinin büyükleri, yüzde yüz haklı olduğumu, iddiaların tamamının asılsız olduğunu bildikleri halde beni savunamadılar. Beni savunamayanlar, milletin hakkını nasıl savunacak, bunu milletin takdirine bırakıyorum" dedi.Dikbayır, İYİ Parti'deki istifalara ilişkin bir soruya, "Partide çok büyük sıkıntılar var. Bir ay öncesine kadar vatandaşları partiye üye yapmaya çalışanlar, şimdi kendileri istifa ediyor. Teşkilatlara bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu teşkilatlar canla başla çalıştı. İnşallah Genel Başkan Meral Akşener İYİ Parti'yi kongreye götürür ve tekrar güvenoyu alır" yanıtını verdi.Ümit Dikbayır, bir başka soru üzerine Bağımsız Sakarya Milletvekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini, vatandaşın sesi olmaya devam edeceğini belirtti.'Bana 'kenarda dur' deseydi ikinci cümleyi kurdurmazdım kendisine'Akşener'in kendisi hakkındaki iddialarına bir anlam veremediğini belirten Dikbayır, "Genel Başkan bizim, biz de onun evinde yemek yedik. Çocuklarım bayramlarda onun elini öpmeye giderdi. Bana düşmanlık yapabilir, beni istemeyebilir; bunu bana söyleyebilirdi. Çocuklarımı medyanın önüne atmasını anlamıyorum. Bana çok ağır ithamlar yapıldı. Bunların hiçbirine gerek yoktu. Bana 'kenarda dur' deseydi ikinci cümleyi kurdurmazdım kendisine" ifadelerini kullandı.Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı ve Meral Akşener'in özel kalem müdürünün kendisi hakkında dava açmasını dört gözle beklediğini, bu şekilde herkesin hesap vereceğini kaydetti.Kendisine atılan iftiraların sonuna kadar takipçisi olacağını dile getiren Dikbayır, "Bu yapılanlar FETÖ yöntemleri ama kimseye FETÖ'cü diyemem. Danışmanıma işbirliği, ajanlık teklif ettiler. Beni mahkemeye versinler. Bu ülkenin namuslu hakim ve savcılarına güveniyorum" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231205/iyi-parti-sakarya-milletvekili-umit-dikbayir-partisinden-ihrac-edildi-1078104743.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078199053_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3b499af5287a949aa5845eb433729403.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ümit dikbayır, iyi parti, meral akşener, ihraç
ümit dikbayır, iyi parti, meral akşener, ihraç

Ümit Dikbayır: İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler

20:04 07.12.2023 (güncellendi: 20:06 07.12.2023)
© AA / Raşit AydoğanÜmit Dikbayır
Ümit Dikbayır - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA / Raşit Aydoğan
Abone ol
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Bunun için çok üzgünüm" açıklamasını yaptı.
Bağımsız Sakarya Milletvekili Dikbayır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kurucusu olduğu İYİ Parti'den ihraç edilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'Basın önünde partisini yıpratacak açıklamalar yaptığı' gerekçesiyle ihraç edildiğini aktaran Dikbayır, böylece kamuoyunda kendisiyle ilgili ortaya atılan bütün iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığını kaydetti.

'Ben savunma hakkımı kullandım'

Basın önünde partisiyle ilgili hiç konuşmadığını dile getiren Dikbayır, "Basın önünde ilk açıklamaları yapan Sayın Meral Akşener'di. Grup toplantısında ve gittiği yerlerde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener oldu. Ben de doğal olarak savunma hakkımı kullandım. Televizyonlara çıktığım zaman da zaten ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmiştim" diye konuştu.
Asıl derdinin kendisini çirkin iddialardan kurtarmak olduğunu belirten Dikbayır şunları söyledi:

"Şimdi 'Ümit Dikbayır'ı ihraç ettik' diyorlar. İYİ Parti'den adaleti, inancı, cesareti ihraç ettiler. Bunun için çok üzgünüm. Biz bu partiyi milletimizin sorunlarına çözüm bulmak için kurmuştuk. Süreç buraya gelinceye kadar Genel Başkan Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiğim, farklı sosyal medya hesaplarını yönettiğim hatta taciz gibi iddialar da ortaya atıldı. Şimdi bunların hepsi boşa çıktı. Şimdi sorma sırası bende. Neden beni bu iddialarla değil de farklı bir iddiayla ihraç ediyorsunuz?"

Dikbayır, kendisi hakkındaki iddialarla ilgili daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunu, yarın da taciz iddiasında bulunan kişiler hakkında şikayetçi olacağını belirtti.
İYİ Parti'nin yöneticilerine sitem eden Dikbayır, "Partinin büyükleri, yüzde yüz haklı olduğumu, iddiaların tamamının asılsız olduğunu bildikleri halde beni savunamadılar. Beni savunamayanlar, milletin hakkını nasıl savunacak, bunu milletin takdirine bırakıyorum" dedi.
Dikbayır, İYİ Parti'deki istifalara ilişkin bir soruya, "Partide çok büyük sıkıntılar var. Bir ay öncesine kadar vatandaşları partiye üye yapmaya çalışanlar, şimdi kendileri istifa ediyor. Teşkilatlara bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu teşkilatlar canla başla çalıştı. İnşallah Genel Başkan Meral Akşener İYİ Parti'yi kongreye götürür ve tekrar güvenoyu alır" yanıtını verdi.
Ümit Dikbayır, bir başka soru üzerine Bağımsız Sakarya Milletvekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini, vatandaşın sesi olmaya devam edeceğini belirtti.

'Bana 'kenarda dur' deseydi ikinci cümleyi kurdurmazdım kendisine'

Akşener'in kendisi hakkındaki iddialarına bir anlam veremediğini belirten Dikbayır, "Genel Başkan bizim, biz de onun evinde yemek yedik. Çocuklarım bayramlarda onun elini öpmeye giderdi. Bana düşmanlık yapabilir, beni istemeyebilir; bunu bana söyleyebilirdi. Çocuklarımı medyanın önüne atmasını anlamıyorum. Bana çok ağır ithamlar yapıldı. Bunların hiçbirine gerek yoktu. Bana 'kenarda dur' deseydi ikinci cümleyi kurdurmazdım kendisine" ifadelerini kullandı.
Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı ve Meral Akşener'in özel kalem müdürünün kendisi hakkında dava açmasını dört gözle beklediğini, bu şekilde herkesin hesap vereceğini kaydetti.
Kendisine atılan iftiraların sonuna kadar takipçisi olacağını dile getiren Dikbayır, "Bu yapılanlar FETÖ yöntemleri ama kimseye FETÖ'cü diyemem. Danışmanıma işbirliği, ajanlık teklif ettiler. Beni mahkemeye versinler. Bu ülkenin namuslu hakim ve savcılarına güveniyorum" diye konuştu.
Ümit Dikbayır - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
POLİTİKA
Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
5 Aralık, 17:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала