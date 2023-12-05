https://sputniknews.com.tr/20231205/iyi-parti-sakarya-milletvekili-umit-dikbayir-partisinden-ihrac-edildi-1078104743.html
Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
Hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T17:52+0300
2023-12-05T17:52+0300
2023-12-05T18:06+0300
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iyi parti, ümit dikbayır
Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
17:52 05.12.2023 (güncellendi: 18:06 05.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi.