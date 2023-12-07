https://sputniknews.com.tr/20231207/turkiye-basketbol-federasyonu-acikladi-haluk-yildirim-ve-muratcan-guler-ile-yollar-ayrildi-1078189724.html
Türkiye Basketbol Federasyonu açıkladı: Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler ile yollar ayrıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu açıkladı: Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler ile yollar ayrıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'le yolların ayrıldığı duyuruldu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T16:11+0300
2023-12-07T16:11+0300
2023-12-07T16:18+0300
spor
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
son dakika
teknik direktör
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TBF, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'le yolların ayrıldığını açıkladı.TBF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20231120/futbola-basketbol-kurali-gelebilir-hakeme-itiraz-etmek-hayal-mi-oluyor-1077566441.html
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türkiye basketbol federasyonu (tbf), son dakika, teknik direktör
türkiye basketbol federasyonu (tbf), son dakika, teknik direktör
Türkiye Basketbol Federasyonu açıkladı: Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler ile yollar ayrıldı
16:11 07.12.2023 (güncellendi: 16:18 07.12.2023)
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'le yolların ayrıldığı duyuruldu.
TBF, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'le yolların ayrıldığını açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler’e teşekkür ederiz. Türk basketboluna değerli katkılarda bulunan Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler’e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."