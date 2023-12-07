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Türkiye Basketbol Federasyonu açıkladı: Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler ile yollar ayrıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu açıkladı: Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler ile yollar ayrıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'le yolların ayrıldığı duyuruldu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
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TBF, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'le yolların ayrıldığını açıkladı.TBF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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türkiye basketbol federasyonu (tbf), son dakika, teknik direktör
türkiye basketbol federasyonu (tbf), son dakika, teknik direktör

Türkiye Basketbol Federasyonu açıkladı: Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler ile yollar ayrıldı

16:11 07.12.2023 (güncellendi: 16:18 07.12.2023)
© Fotoğraf : Türkiye Basketbol FederasyonuTürkiye Basketbol Federasyonu
Türkiye Basketbol Federasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© Fotoğraf : Türkiye Basketbol Federasyonu
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'le yolların ayrıldığı duyuruldu.
TBF, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'le yolların ayrıldığını açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler’e teşekkür ederiz. Türk basketboluna değerli katkılarda bulunan Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler’e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
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