https://sputniknews.com.tr/20231207/tiktok-yoneticisi-ilk-9-ayda16-milyon-icerigi-engelledik-1078170795.html
TikTok yöneticisi: İlk 9 ayda 16 milyon içeriği engelledik
TikTok yöneticisi: İlk 9 ayda 16 milyon içeriği engelledik
Son zamanda TikTok platformu üzerinden yapılan paylaşımların tartışma yaratması üzerine TikTok yöneticileri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na davet edildi... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:23+0300
2023-12-07T12:23+0300
2023-12-07T12:24+0300
türkiye
tiktok
meclis dijital mecralar komisyonu
dijital mecralar komisyonu
sosyal medya
sosyal ağlar
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TikTok sosyal paylaşım platformunda son zamanlarda gerçekleşen paylaşımların toplumda yarattığı tepki sonucu, platform yöneticileri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na çağrıldı. TikTok’un Türkiye yöneticisi Emir Gelen komisyondaki milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak platformun çalışmaları hakkında da bilgi verdi.'12 milyon içerik silindi'Dünya genelinde her ay 1 milyarı aşkın ziyaretçinin platformu ziyaret ettiğini ve Türkiye’de de milyonlarca kullanıcın platforma girdiğini ifade eden Emir Gelen “Son zamanlarda yaşanan olayların platform tarafından kabul etmediğimiz olaylar. Ciddi sayıda içeriğin moderasyon yapmak zorundayız. Bizim topluluk kurallarımız var. Türkçe bilen moderato ekimiz tüm ekibimizin yüzde 4.5’ini oluşturuyor. Bu rakamla şirkette 5’inci sırada yer alıyor. Yüzde 98’i daha kullanıcılar şikayet etmeden müdahale ediliyor. 3 ayda bir web sitemizden paylaşıyoruz. 9 ayda 16 milyon içerik Türkiye’den yayından kaldırıldı. 12 milyonu otomatik olarak silindi. Topluluk kurullarına ihlal edip etmediği ve yasal mevzuatlara uymayan içerikler kaldırılıyor. Şiddet içeren, müstehcen, hayvan istismarı, taciz ve zorbalık, dezenformasyon ve yanıltıcı içerikler bunlar” ifadesini kullandı.‘9 ayda 449 milyon vergi ödedik’TikTok’un 2023 yılının ilk 9 ayında ödediği vergi hakkında da bilgi veren Gelen “2022 yılında 93 milyon TL vergi öderken bu yıl ilk 9 ayda 449 milyon TL vergi ödedik. Zararlı görülen içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasını önemli görüyoruz. 40 binden fazla çalışanımız bu içerikleri denetliyor. Topluluk kurallarını ihlal eden her türlü içeriği en kısa zamanda kaldıracak teknolojiye yatırım yapıyoruz. 13 yaş altı kullanıcıları kabul etmiyoruz. 18 yaş altı kullanıcılar için ailelerinin denetimine açtık. Ülke kanunları uymaya ve toplumun hassasiyetlerine uygun davranmaya çalışıyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231114/tiktok-o-ulkede-de-yasaklandi--1077392618.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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tiktok ne kadar vergi ödedi,tiktok yasakları,tiktok sansür,tiktok paylaşımı,tiktok olayları,tiktok paylaşımı,tbmm dijital mecralar komisyonu,tiktok türkiye temsilcisi,
TikTok yöneticisi: İlk 9 ayda 16 milyon içeriği engelledik
12:23 07.12.2023 (güncellendi: 12:24 07.12.2023)
Son zamanda TikTok platformu üzerinden yapılan paylaşımların tartışma yaratması üzerine TikTok yöneticileri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na davet edildi. TikTok’un Türkiye yöneticisi Emir Gelen, ilk 9 ayda 16 milyon içeriğin engellendiğini açıkladı.
TikTok sosyal paylaşım platformunda son zamanlarda gerçekleşen paylaşımların toplumda yarattığı tepki sonucu, platform yöneticileri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na çağrıldı. TikTok’un Türkiye yöneticisi Emir Gelen komisyondaki milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak platformun çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
'12 milyon içerik silindi'
Dünya genelinde her ay 1 milyarı aşkın ziyaretçinin platformu ziyaret ettiğini ve Türkiye’de de milyonlarca kullanıcın platforma girdiğini ifade eden Emir Gelen “Son zamanlarda yaşanan olayların platform tarafından kabul etmediğimiz olaylar. Ciddi sayıda içeriğin moderasyon yapmak zorundayız. Bizim topluluk kurallarımız var. Türkçe bilen moderato ekimiz tüm ekibimizin yüzde 4.5’ini oluşturuyor. Bu rakamla şirkette 5’inci sırada yer alıyor. Yüzde 98’i daha kullanıcılar şikayet etmeden müdahale ediliyor. 3 ayda bir web sitemizden paylaşıyoruz. 9 ayda 16 milyon içerik Türkiye’den yayından kaldırıldı. 12 milyonu otomatik olarak silindi. Topluluk kurullarına ihlal edip etmediği ve yasal mevzuatlara uymayan içerikler kaldırılıyor. Şiddet içeren, müstehcen, hayvan istismarı, taciz ve zorbalık, dezenformasyon ve yanıltıcı içerikler bunlar” ifadesini kullandı.
‘9 ayda 449 milyon vergi ödedik’
TikTok’un 2023 yılının ilk 9 ayında ödediği vergi hakkında da bilgi veren Gelen “2022 yılında 93 milyon TL vergi öderken bu yıl ilk 9 ayda 449 milyon TL vergi ödedik. Zararlı görülen içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasını önemli görüyoruz. 40 binden fazla çalışanımız bu içerikleri denetliyor. Topluluk kurallarını ihlal eden her türlü içeriği en kısa zamanda kaldıracak teknolojiye yatırım yapıyoruz. 13 yaş altı kullanıcıları kabul etmiyoruz. 18 yaş altı kullanıcılar için ailelerinin denetimine açtık. Ülke kanunları uymaya ve toplumun hassasiyetlerine uygun davranmaya çalışıyoruz” dedi.