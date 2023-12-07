https://sputniknews.com.tr/20231207/saglik-bakani-koca-hekim-haklarinin-mucadele-yeri-sendikalar-degil-esas-tabip-odalari-olmali-1078172754.html

Sağlık Bakanı Koca: Hekim haklarının mücadele yeri sendikalar değil, esas tabip odaları olmalı

Sağlık Bakanı Koca: Hekim haklarının mücadele yeri sendikalar değil, esas tabip odaları olmalı

Sağlık Bakanı Koca, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili adli süreç ve sendikalara ilişkin soruyu yanıtladı ve "Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T13:15+0300

2023-12-07T13:15+0300

2023-12-07T13:15+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

gazze

ttb

sendika

doktor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye, 26'sı çocuk 114 hasta ile 86 refakatçi olmak üzere 200 kişinin ulaştığını, 2 hastanın ise yaşamını yitirdiğini bildirdi.Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sağlık Bakanı Koca, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili adli süreç ve sendikalara ilişkin soruyu yanıtlarken hukuki sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:'Gazze'den ülkemize 200 kişi ulaştı'Gazze'den yeni hasta transferi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, şunları söyledi:Bundan sonraki süreçte İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibinin yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ettiğini bildiren Koca, "Önümüzdeki dönemde bizim temelde yapmak istediğimiz sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili bir ekibimiz biliyorsunuz Gazze'de üç yerleşim yerini incelemişti, üç yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük, dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı'na daha yakın olan bu dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.'20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor'İsrail ve Mısır sağlık bakanlarıyla görüştüğünü ve bu konuda mutabık kaldıklarını aktaran Koca, şöyle devam etti:Koca, Filistin'de bir çocuğun, tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrısının hatırlatılması üzerine, "Bir değil, iki küçük kardeşimiz vardı. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza özellikle çağrıda bulunmuştu. İki çocuğumuza da yavrumuza da ulaştık. Adreslerine ulaştık onunla ilgili de iletişim halindeyiz." bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230930/ttb-duyurdu-bashekim-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1075906919.html

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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, gazze, ttb, sendika, doktor