https://sputniknews.com.tr/20231207/rusyadan-abdye-nukleer-test-uyarisi-misilleme-yapariz-1078185861.html

Rusya'dan ABD'ye nükleer test uyarısı: Misilleme yaparız

Rusya'dan ABD'ye nükleer test uyarısı: Misilleme yaparız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin nükleer testlere yeniden başlaması halinde bu adıma misillemeyle karşılık verecekleri uyarısında... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T15:29+0300

2023-12-07T15:29+0300

2023-12-07T15:29+0300

dünya

rusya

abd

nükleer

nükleer silah

nükleer deneme

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/13/1052897431_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_f12b81d3190236ad3460de7e57e4381c.jpg

'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) adlı dergiye demeç veren Ryabkov, ABD'nin nükleer testlere yeniden başlama olasılığı hakkında "Bu tür niyetleri olmadığını, kendi atış poligonları konusunda şeffaflık göstermeye bile hazır olduklarını son dönemde defaatle söylediler. Bugün niyetleri olmadığını biliyoruz ancak yarın olabilir" ifadelerini kullandı.Rusya-NATO Kurucu Senedi'nde Doğu Avrupa'ya önemli miktarda askeri güç konuşlandırma niyetleri, planları ve nedenleri hakkında bir bölüm yer aldığını anımsatan Ryabkov, "Bugün herhangi bir plan, niyet ve neden olmadığını anlıyoruz, ancak yarın bunlar olabilir. Bu nedenle biz sözlere göre değil, eylemlere göre karar veriyoruz ve her an her şeye hazır olmalıyız. Gerektiğinde, kelimenin ilk anlamıyla muharebeye hazırlık da buna dahil" dedi.Eğer ABD'liler nükleer testler konusunda Rusya'yı sınamaları gerektiğine inanıyorsa, Washington'un büyük bir hata içinde olduğunu söyleyen Ryabkov, "Durumun aklı başında bir değerlendirmesinden soyutlanarak daha fazla istikrarsızlaştırma, derinlemesine istikrarsızlaştırma yolunu izlerlerse, tamamen yeni bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Nükleer test yapmaları durumunda da tam olarak bu olacak" uyarısında bulundu.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rossiya 24’e demecinde ABD’nin Nevada'daki olası nükleer testlerinin onlar açısından gerilimi artırmaya yönelik bir adım olacağını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-abdnin-nevadadaki-nukleer-testleri-gerilimi-tirmandirmaya-yonelik-bir-adim-1076569279.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, nükleer, nükleer silah, nükleer deneme, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov