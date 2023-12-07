https://sputniknews.com.tr/20231207/rusyadan-abdye-nukleer-test-uyarisi-misilleme-yapariz-1078185861.html
Rusya'dan ABD'ye nükleer test uyarısı: Misilleme yaparız
Rusya'dan ABD'ye nükleer test uyarısı: Misilleme yaparız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin nükleer testlere yeniden başlaması halinde bu adıma misillemeyle karşılık verecekleri uyarısında... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T15:29+0300
2023-12-07T15:29+0300
2023-12-07T15:29+0300
dünya
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nükleer
nükleer silah
nükleer deneme
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
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'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) adlı dergiye demeç veren Ryabkov, ABD'nin nükleer testlere yeniden başlama olasılığı hakkında "Bu tür niyetleri olmadığını, kendi atış poligonları konusunda şeffaflık göstermeye bile hazır olduklarını son dönemde defaatle söylediler. Bugün niyetleri olmadığını biliyoruz ancak yarın olabilir" ifadelerini kullandı.Rusya-NATO Kurucu Senedi'nde Doğu Avrupa'ya önemli miktarda askeri güç konuşlandırma niyetleri, planları ve nedenleri hakkında bir bölüm yer aldığını anımsatan Ryabkov, "Bugün herhangi bir plan, niyet ve neden olmadığını anlıyoruz, ancak yarın bunlar olabilir. Bu nedenle biz sözlere göre değil, eylemlere göre karar veriyoruz ve her an her şeye hazır olmalıyız. Gerektiğinde, kelimenin ilk anlamıyla muharebeye hazırlık da buna dahil" dedi.Eğer ABD'liler nükleer testler konusunda Rusya'yı sınamaları gerektiğine inanıyorsa, Washington'un büyük bir hata içinde olduğunu söyleyen Ryabkov, "Durumun aklı başında bir değerlendirmesinden soyutlanarak daha fazla istikrarsızlaştırma, derinlemesine istikrarsızlaştırma yolunu izlerlerse, tamamen yeni bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Nükleer test yapmaları durumunda da tam olarak bu olacak" uyarısında bulundu.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rossiya 24’e demecinde ABD’nin Nevada'daki olası nükleer testlerinin onlar açısından gerilimi artırmaya yönelik bir adım olacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-abdnin-nevadadaki-nukleer-testleri-gerilimi-tirmandirmaya-yonelik-bir-adim-1076569279.html
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rusya, abd, nükleer, nükleer silah, nükleer deneme, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov
rusya, abd, nükleer, nükleer silah, nükleer deneme, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov
Rusya'dan ABD'ye nükleer test uyarısı: Misilleme yaparız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin nükleer testlere yeniden başlaması halinde bu adıma misillemeyle karşılık verecekleri uyarısında bulundu.
'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) adlı dergiye demeç veren Ryabkov, ABD'nin nükleer testlere yeniden başlama olasılığı hakkında "Bu tür niyetleri olmadığını, kendi atış poligonları konusunda şeffaflık göstermeye bile hazır olduklarını son dönemde defaatle söylediler. Bugün niyetleri olmadığını biliyoruz ancak yarın olabilir" ifadelerini kullandı.
Rusya-NATO Kurucu Senedi'nde Doğu Avrupa'ya önemli miktarda askeri güç konuşlandırma niyetleri, planları ve nedenleri hakkında bir bölüm yer aldığını anımsatan Ryabkov, "Bugün herhangi bir plan, niyet ve neden olmadığını anlıyoruz, ancak yarın bunlar olabilir. Bu nedenle biz sözlere göre değil, eylemlere göre karar veriyoruz ve her an her şeye hazır olmalıyız. Gerektiğinde, kelimenin ilk anlamıyla muharebeye hazırlık da buna dahil" dedi.
Eğer ABD'liler nükleer testler konusunda Rusya'yı sınamaları gerektiğine inanıyorsa, Washington'un büyük bir hata içinde olduğunu söyleyen Ryabkov, "Durumun aklı başında bir değerlendirmesinden soyutlanarak daha fazla istikrarsızlaştırma, derinlemesine istikrarsızlaştırma yolunu izlerlerse, tamamen yeni bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Nükleer test yapmaları durumunda da tam olarak bu olacak" uyarısında bulundu.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rossiya 24’e demecinde ABD’nin Nevada'daki olası nükleer testlerinin onlar açısından gerilimi artırmaya yönelik bir adım olacağını belirtmişti.