https://sputniknews.com.tr/20231207/rusya-maliye-bakani-yabanci-sirketlerin-calismalarini-surdurmeleriyle-son-derece-ilgiliyiz-1078200635.html

Rusya Maliye Bakanı: Yabancı şirketlerin çalışmalarını sürdürmeleriyle son derece ilgiliyiz

Rusya Maliye Bakanı: Yabancı şirketlerin çalışmalarını sürdürmeleriyle son derece ilgiliyiz

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus yetkililerin yabancı şirketlerin ülkedeki faaliyetlerini sürdürmelerine azami ölçüde ilgi duyduğunu belirtti. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T21:26+0300

2023-12-07T21:26+0300

2023-12-07T21:26+0300

ekonomi

rusya

anton siluanov

rusya maliye bakanlığı

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Rus VTB Bankası tarafından Moskova’da düzenlenen 'Rusya Çağırıyor!' adlı uluslararası yatırım forumunda konuşan Siluanov, Rusya yetkililerinin farklı alanlardan yabancı şirketlerin ülkedeki faaliyetlerini sürdürmelerine azami ölçüde ilgi duyduklarını söyledi.Siluanov, "Şirketlerimizin, farklı alanlardaki yabancı katılımlı şirketlerimizin Rusya'da faaliyetlerine devam etmeleri ve gelişmeleriyle son derece ilgiliyiz" dedi.Dost olmayan ülkelerden, Rusya’ya yatırım yapan tüm şirketlerin karlarının bir kısmını temettü şeklinde çekebileceklerini belirten Siluanov, “Faaliyetlerini sürdüren tüm yatırımcılar ve şirketlere, burada kaldıkları için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sürdürüyorlar, hiçbir yere gitmediler, karlarının bir kısmını temettü şeklinde çekmeyi teklif ediyorlar. Tabii ki, buyrun! Komisyonda değerlendiriyoruz. Çalışmaya devam ediyorsan, istihdam yaratıyorsan, yatırımları artırıyorsan temettü çekebilirsin” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231121/rusya-maliye-bakani-siluanov-rus-ekonomisinde-bu-yil-yuzde-3-buyume-bekliyoruz-1077639799.html

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