https://sputniknews.com.tr/20231121/rusya-maliye-bakani-siluanov-rus-ekonomisinde-bu-yil-yuzde-3-buyume-bekliyoruz-1077639799.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rus ekonomisinde bu yıl yüzde 3 büyüme bekliyoruz
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rus ekonomisinde bu yıl yüzde 3 büyüme bekliyoruz
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkesinin ekonomide küresel bir oyuncu olduğunu belirterek, bu yıl Rus ekonomisinde yüzde 3 seviyesinde büyüme... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T17:40+0300
2023-11-21T17:40+0300
2023-11-21T17:40+0300
ekonomi
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ekonomi
maliye bakanı
anton siluanov
ekonomik büyüme
büyüme oranı
yaptırım
ekonomik yaptırım
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Rus hükümetine bağlı Finans Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Rusya ve Dünya: Yeni duvarlar mı yoksa yeni kurallar mı?’ başlıklı forumda konuşan Siluanov, ekonomik bağımsızlığın önemli bir konu olduğunu ve buna yatırım yapacaklarını vurgularken, "Örneğin 2014'ten bu yana uygulanan yaptırımlar bizim gıda güvenliğimizi sağlamamıza yol açtı" ifadesini kullandı.Rusya'nın ekonomide küresel bir oyuncu olduğunu anlatan Siluanov, "Rusya küresel bir ekonomik oyuncu ve bundan kaçış yok. Muhatap olduğumuz tüm ülkelerin bunu anlaması gerekiyor" diye konuştu.Siluanov, Rus ekonomisinde bu yıl yaşanacak büyümeye ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Bu yıl Rus ekonomisinde yüzde 3 seviyesinde büyüme bekliyoruz, bunun üzerine de çıkabiliriz" dedi.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Rus ekonomisi bu yılın ilk 9 ayında yüzde 2,8 ila 2,9 oranında büyüdü.
https://sputniknews.com.tr/20231119/peskov-ilk-yaptirimlarin-ardindan-ekonomimizde-cokus-tehlikesi-vardi-1077551172.html
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rusya, ekonomi, maliye bakanı, anton siluanov, ekonomik büyüme, büyüme oranı, yaptırım, ekonomik yaptırım
rusya, ekonomi, maliye bakanı, anton siluanov, ekonomik büyüme, büyüme oranı, yaptırım, ekonomik yaptırım
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rus ekonomisinde bu yıl yüzde 3 büyüme bekliyoruz
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkesinin ekonomide küresel bir oyuncu olduğunu belirterek, bu yıl Rus ekonomisinde yüzde 3 seviyesinde büyüme beklediklerini, bunun üzerine de çıkılabileceğini söyledi.
Rus hükümetine bağlı Finans Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Rusya ve Dünya: Yeni duvarlar mı yoksa yeni kurallar mı?’ başlıklı forumda konuşan Siluanov, ekonomik bağımsızlığın önemli bir konu olduğunu ve buna yatırım yapacaklarını vurgularken, "Örneğin 2014'ten bu yana uygulanan yaptırımlar bizim gıda güvenliğimizi sağlamamıza yol açtı" ifadesini kullandı.
Rusya'nın ekonomide küresel bir oyuncu olduğunu anlatan Siluanov, "Rusya küresel bir ekonomik oyuncu ve bundan kaçış yok. Muhatap olduğumuz tüm ülkelerin bunu anlaması gerekiyor" diye konuştu.
Siluanov, Rus ekonomisinde bu yıl yaşanacak büyümeye ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Bu yıl Rus ekonomisinde yüzde 3 seviyesinde büyüme bekliyoruz, bunun üzerine de çıkabiliriz" dedi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Rus ekonomisi bu yılın ilk 9 ayında yüzde 2,8 ila 2,9 oranında büyüdü.