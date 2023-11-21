https://sputniknews.com.tr/20231121/rusya-maliye-bakani-siluanov-rus-ekonomisinde-bu-yil-yuzde-3-buyume-bekliyoruz-1077639799.html

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rus ekonomisinde bu yıl yüzde 3 büyüme bekliyoruz

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rus ekonomisinde bu yıl yüzde 3 büyüme bekliyoruz

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkesinin ekonomide küresel bir oyuncu olduğunu belirterek, bu yıl Rus ekonomisinde yüzde 3 seviyesinde büyüme... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T17:40+0300

2023-11-21T17:40+0300

2023-11-21T17:40+0300

ekonomi

rusya

ekonomi

maliye bakanı

anton siluanov

ekonomik büyüme

büyüme oranı

yaptırım

ekonomik yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077639642_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_c3a1ae9f996cf8a465e4cb8ab471b5c7.jpg

Rus hükümetine bağlı Finans Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Rusya ve Dünya: Yeni duvarlar mı yoksa yeni kurallar mı?’ başlıklı forumda konuşan Siluanov, ekonomik bağımsızlığın önemli bir konu olduğunu ve buna yatırım yapacaklarını vurgularken, "Örneğin 2014'ten bu yana uygulanan yaptırımlar bizim gıda güvenliğimizi sağlamamıza yol açtı" ifadesini kullandı.Rusya'nın ekonomide küresel bir oyuncu olduğunu anlatan Siluanov, "Rusya küresel bir ekonomik oyuncu ve bundan kaçış yok. Muhatap olduğumuz tüm ülkelerin bunu anlaması gerekiyor" diye konuştu.Siluanov, Rus ekonomisinde bu yıl yaşanacak büyümeye ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Bu yıl Rus ekonomisinde yüzde 3 seviyesinde büyüme bekliyoruz, bunun üzerine de çıkabiliriz" dedi.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Rus ekonomisi bu yılın ilk 9 ayında yüzde 2,8 ila 2,9 oranında büyüdü.

https://sputniknews.com.tr/20231119/peskov-ilk-yaptirimlarin-ardindan-ekonomimizde-cokus-tehlikesi-vardi-1077551172.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ekonomi, maliye bakanı, anton siluanov, ekonomik büyüme, büyüme oranı, yaptırım, ekonomik yaptırım