https://sputniknews.com.tr/20231207/rusya-gazzeden-68-vatandasini-daha-tahliye-etti-1078193547.html
Rusya, Gazze’den 68 vatandaşını daha tahliye etti
Rusya, Gazze’den 68 vatandaşını daha tahliye etti
Filistin-İsrail çatışma bölgesinden tahliye edilen Rusya vatandaşları ve aile üyelerinden oluşan 68 kişilik bir grup, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T17:45+0300
2023-12-07T17:45+0300
2023-12-07T17:45+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
rus vatandaşı
mısır
israil
israil-filistin
hamas
rusya acil durumlar bakanlığı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Filistin-İsrail çatışma bölgesinden tahliye edilen Rusya vatandaşları ve aile üyelerinden oluşan yeni bir grup Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait uçakla Rusya’ya ulaştırılacak. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait özel uçak Kahire’den Moskova’ya yola çıktı. İl-76 uçağı bugün 31’i çocuk 68 kişiyi taşıyacak” ifadesine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Mısır’da oluşturduğu acil müdahale merkezi faaliyetine devam ediyor. Merkezde, Gazze Şeridi’nden tahliye edilen insanlara gereken tüm yardım sağlanıyor. Kurtarıcılar, psikologlar ve sağlık uzmanları, bu insanların kendini güvende hissetmeleri için mümkün olan her şey yapıyor. Uzmanlar özellikle çocuklar ve onların fiziksel ve psikolojik durumları üzerinde yoğunlaştı.Açıklamada, Moskova’nın Domodedovo Havalimanı’nın tahliye edilenleri karşılamaya hazır olduğu ifade edildi. Havalimanında bakanlıklar arası acil
https://sputniknews.com.tr/20231207/gazze-seridinde-doktorlar-ilac-yetersizliginden-dolayi-yaralilari-tedavi-edemiyor-1078180232.html
gazze
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MIA „Rosiya Segodnya“
gazze, gazze şeridi, rus vatandaşı, mısır, israil, israil-filistin, hamas, rusya acil durumlar bakanlığı
gazze, gazze şeridi, rus vatandaşı, mısır, israil, israil-filistin, hamas, rusya acil durumlar bakanlığı
Rusya, Gazze’den 68 vatandaşını daha tahliye etti
Filistin-İsrail çatışma bölgesinden tahliye edilen Rusya vatandaşları ve aile üyelerinden oluşan 68 kişilik bir grup, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait uçakla Mısır’ın başkenti Kahire’den Moskova’ya gönderildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Filistin-İsrail çatışma bölgesinden tahliye edilen Rusya vatandaşları ve aile üyelerinden oluşan yeni bir grup Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait uçakla Rusya’ya ulaştırılacak. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait özel uçak Kahire’den Moskova’ya yola çıktı. İl-76 uçağı bugün 31’i çocuk 68 kişiyi taşıyacak” ifadesine yer verildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Mısır’da oluşturduğu acil müdahale merkezi faaliyetine devam ediyor. Merkezde, Gazze Şeridi’nden tahliye edilen insanlara gereken tüm yardım sağlanıyor. Kurtarıcılar, psikologlar ve sağlık uzmanları, bu insanların kendini güvende hissetmeleri için mümkün olan her şey yapıyor. Uzmanlar özellikle çocuklar ve onların fiziksel ve psikolojik durumları üzerinde yoğunlaştı.
Açıklamada, Moskova’nın Domodedovo Havalimanı’nın tahliye edilenleri karşılamaya hazır olduğu ifade edildi. Havalimanında bakanlıklar arası acil