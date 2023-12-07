Gazze Şeridi'nde doktorlar ilaç yetersizliğinden dolayı yaralıları tedavi edemiyor

Türkiye
Merkez Bankası tüm zamanların rekorunu kırdı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Abdülaziz, ünlü besteci Wagner'in saf ırk görüşlerinden etkileniyor'
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İYİ Parti'nin iş birliği kararı çözülmeye sebep olur mu?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Direksiyon sınavlarında aksayan yönler
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşi 27 yıl önce bugün doğdu
13:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye COP28 zirvesinde neden imza atmadı?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Geleceğin meslekleri
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Savaşı ya ABD durduracak ya da ABD’nin hayati menfaatlerini tehdit edecek bir ittifak’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Rusya ve İran dışişleri bakanları “yaptırımlarla mücadele” belgesini imzaladı
17:45
1 dk
SESLİ HABER
Yeni bir gafa imza atan Biden, sosyal ağlarda yine türlü şakalara yol açtı
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir’
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Doğalgaz dağıtım merkezi, Türk ekonomisine katkı sağlayacak’
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom: NATO ve AB dağılacak
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Batı, Ukrayna'daki çatışmayı kasıtlı olarak uzatmaya çalışıyor’
19:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/gazze-seridinde-doktorlar-ilac-yetersizliginden-dolayi-yaralilari-tedavi-edemiyor-1078180232.html
Gazze Şeridi'nde doktorlar ilaç yetersizliğinden dolayı yaralıları tedavi edemiyor
Gazze Şeridi'nde doktorlar ilaç yetersizliğinden dolayı yaralıları tedavi edemiyor
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin sığınmacılarla dolu olduğu, ancak doktorların ilaç yetersizliği nedeniyle yaralıları tedavi... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T14:00+0300
2023-12-07T14:00+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
hastane
israil ordusu
israil ordusu (idf)
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077620791_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fa8340fcd2377b5183b0e1008c384a1.jpg
El Cezire televizyonunun haberine göre, Gazze’nin kuzeyindeki Cebaliye’de yer alan ve bölgedeki tek devlet hastanesi olan Kemal Advan Hastanesi sığınmacılarla dolup taşıyor, ancak doktorlar ilaç yetersizliği nedeniyle yaralıları tedavi edemiyor.Habere göre İsrail askerleri hastanenin elektrik ve suyunu kesti, ancak hizmet dışı bırakılan hastanede çok sayıda hasta ve sığınmacı bulunuyor. Haberde ayrıca hastane personelinin aşırı yük altında olduğu ve yaralılara yardım sağlayamadığı, bu kişilerin bir kısmının ‘ilaç eksikliği ve doktor sıkıntısı nedeniyle ölüme terk edildiği’ kaydedildi.Daha önce Kemal Avdan hastanesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta ve yaralıları kabul eden tek hastane olmaya devam ettiği bildirilmişti. Kasım ayının sonunda tıbbi tesiste prematüre bebekler de dahil olmak üzere yüzlerce hasta ve binlerce sığınmacı bulunuyordu.Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışıGazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı olduğunu, Şifa Hastanesinin bir kısmını işletmekte zorluk yaşadıklarını belirtti.Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.Kudra açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı ve Şifa Hastanesinin bir kısmını işletmekte zorluklarla karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri işletme konusundaki girişimlerine tüm zorluklara rağmen devam edeceklerini aktaran Kudra, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin bine yakın yaralıyla dolu olduğunu ve yaralıların yerlerde yattığını kaydetti.İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattıİsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.İsrail ordusu, 1 Aralık'ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/iran-cumhurbaskani-reisinin-moskova-ziyaretinde-gundem-gazze-olacak-1078175511.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077620791_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6694ce778fe8578928213aa6d42e2020.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hastane, israil ordusu, israil ordusu (idf), hamas
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hastane, israil ordusu, israil ordusu (idf), hamas

Gazze Şeridi'nde doktorlar ilaç yetersizliğinden dolayı yaralıları tedavi edemiyor

14:00 07.12.2023
© AP Photo / Ali MahmoudGazze gazeteci çocuk hastane İsrail saldırı
Gazze gazeteci çocuk hastane İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Ali Mahmoud
Abone ol
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin sığınmacılarla dolu olduğu, ancak doktorların ilaç yetersizliği nedeniyle yaralıları tedavi edemediği bildirildi.
El Cezire televizyonunun haberine göre, Gazze’nin kuzeyindeki Cebaliye’de yer alan ve bölgedeki tek devlet hastanesi olan Kemal Advan Hastanesi sığınmacılarla dolup taşıyor, ancak doktorlar ilaç yetersizliği nedeniyle yaralıları tedavi edemiyor.
Habere göre İsrail askerleri hastanenin elektrik ve suyunu kesti, ancak hizmet dışı bırakılan hastanede çok sayıda hasta ve sığınmacı bulunuyor. Haberde ayrıca hastane personelinin aşırı yük altında olduğu ve yaralılara yardım sağlayamadığı, bu kişilerin bir kısmının ‘ilaç eksikliği ve doktor sıkıntısı nedeniyle ölüme terk edildiği’ kaydedildi.
Daha önce Kemal Avdan hastanesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta ve yaralıları kabul eden tek hastane olmaya devam ettiği bildirilmişti. Kasım ayının sonunda tıbbi tesiste prematüre bebekler de dahil olmak üzere yüzlerce hasta ve binlerce sığınmacı bulunuyordu.

Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı olduğunu, Şifa Hastanesinin bir kısmını işletmekte zorluk yaşadıklarını belirtti.
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kudra açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı ve Şifa Hastanesinin bir kısmını işletmekte zorluklarla karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.
Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri işletme konusundaki girişimlerine tüm zorluklara rağmen devam edeceklerini aktaran Kudra, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin bine yakın yaralıyla dolu olduğunu ve yaralıların yerlerde yattığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu, 1 Aralık'ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyaretinde gündem ‘Gazze’ olacak
13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала