https://sputniknews.com.tr/20231207/rus-uzman-semenov-turkiye-israile-buyuk-zarar-verebilir-1078200512.html
Rus uzman Semenov: Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir
Rus uzman Semenov: Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir
Rus uzman Semenov, İsrail istihbaratının Türkiye topraklarında Hamas yandaşlarına yönelik yasa dışı faaliyeti ortaya çıkarsa Ankara büyük olasılıkla Tel... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T21:19+0300
2023-12-07T21:19+0300
2023-12-07T21:20+0300
görüş
kirill semenov
türkiye
israil-filistin
nebil isra
israil
istihbarat
hamas
hamas
hamas
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Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi, uluslararası çatışmalar uzmanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, Türk uzman topluluğunun aşırı tehditlerinin muhtemelen İsrail’in olası eylemlerini engellemeye çalışmasından kaynaklandığını belirterek, “Yani Türkiye proaktif hareket ediyor. Bir uyarıda bulundu ve artık sabırla İsrail’in eylemlerini izleyecek. Ama emin olabilirsiniz ki, İsrail gizli servislerinin bu yönde yasa dışı eylemlerinin ortaya çıkması durumunda Tel Aviv, Ankara’nın eylemlerinden doğacak oldukça büyük sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. En azından simetrik tedbirler alınır. Üstelik İsrail’in Türkiye’de oldukça büyük varlıkları var” dedi.Semenov’un görüşüne göre, Türkiye İsrail’e oldukça büyük zarar verebilir, zira ilgili araçlara sahip:
https://sputniknews.com.tr/20231204/hamas-israil-istihbaratinin-tum-liderlerimizi-yok-etme-tehdidi-bizi-korkutmuyor-1078072501.html
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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kirill semenov, türkiye, israil-filistin, nebil isra, israil, istihbarat, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, tel aviv
kirill semenov, türkiye, israil-filistin, nebil isra, israil, istihbarat, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, tel aviv
Rus uzman Semenov: Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir
21:19 07.12.2023 (güncellendi: 21:20 07.12.2023)
Rus uzman Semenov, İsrail istihbaratının Türkiye topraklarında Hamas yandaşlarına yönelik yasa dışı faaliyeti ortaya çıkarsa Ankara büyük olasılıkla Tel Aviv’in varlıklarına zarar verebilecek tedbirler alabileceğini belirtti.
Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi, uluslararası çatışmalar uzmanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, Türk uzman topluluğunun aşırı tehditlerinin muhtemelen İsrail’in olası eylemlerini engellemeye çalışmasından kaynaklandığını belirterek, “Yani Türkiye proaktif hareket ediyor. Bir uyarıda bulundu ve artık sabırla İsrail’in eylemlerini izleyecek. Ama emin olabilirsiniz ki, İsrail gizli servislerinin bu yönde yasa dışı eylemlerinin ortaya çıkması durumunda Tel Aviv, Ankara’nın eylemlerinden doğacak oldukça büyük sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. En azından simetrik tedbirler alınır. Üstelik İsrail’in Türkiye’de oldukça büyük varlıkları var” dedi.
Semenov’un görüşüne göre, Türkiye İsrail’e oldukça büyük zarar verebilir, zira ilgili araçlara sahip:
“İsrail’in, Türkiye topraklarında Hamas siyasi hareketinin aktivistlerine yönelik yasa dışı eylemde bulunması durumunda sert karşılık alacağından ve İsrail’e büyük zararın verebileceğinden hiç şüphem yok. Üstelik Türkiye, İsrail’in bu tür eylemlerine uygun karşılık vermek için çok zengin bir araç yelpazesine sahip.”