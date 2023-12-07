https://sputniknews.com.tr/20231207/rus-uzman-semenov-turkiye-israile-buyuk-zarar-verebilir-1078200512.html

Rus uzman Semenov: Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir

Rus uzman Semenov: Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir

Rus uzman Semenov, İsrail istihbaratının Türkiye topraklarında Hamas yandaşlarına yönelik yasa dışı faaliyeti ortaya çıkarsa Ankara büyük olasılıkla Tel... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T21:19+0300

2023-12-07T21:19+0300

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görüş

kirill semenov

türkiye

israil-filistin

nebil isra

israil

istihbarat

hamas

hamas

hamas

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Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi, uluslararası çatışmalar uzmanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, Türk uzman topluluğunun aşırı tehditlerinin muhtemelen İsrail’in olası eylemlerini engellemeye çalışmasından kaynaklandığını belirterek, “Yani Türkiye proaktif hareket ediyor. Bir uyarıda bulundu ve artık sabırla İsrail’in eylemlerini izleyecek. Ama emin olabilirsiniz ki, İsrail gizli servislerinin bu yönde yasa dışı eylemlerinin ortaya çıkması durumunda Tel Aviv, Ankara’nın eylemlerinden doğacak oldukça büyük sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. En azından simetrik tedbirler alınır. Üstelik İsrail’in Türkiye’de oldukça büyük varlıkları var” dedi.Semenov’un görüşüne göre, Türkiye İsrail’e oldukça büyük zarar verebilir, zira ilgili araçlara sahip:

https://sputniknews.com.tr/20231204/hamas-israil-istihbaratinin-tum-liderlerimizi-yok-etme-tehdidi-bizi-korkutmuyor-1078072501.html

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2023

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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