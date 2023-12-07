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Rus uzman Semenov: Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir
Rus uzman Semenov: Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir
Rus uzman Semenov, İsrail istihbaratının Türkiye topraklarında Hamas yandaşlarına yönelik yasa dışı faaliyeti ortaya çıkarsa Ankara büyük olasılıkla Tel... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi, uluslararası çatışmalar uzmanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, Türk uzman topluluğunun aşırı tehditlerinin muhtemelen İsrail’in olası eylemlerini engellemeye çalışmasından kaynaklandığını belirterek, “Yani Türkiye proaktif hareket ediyor. Bir uyarıda bulundu ve artık sabırla İsrail’in eylemlerini izleyecek. Ama emin olabilirsiniz ki, İsrail gizli servislerinin bu yönde yasa dışı eylemlerinin ortaya çıkması durumunda Tel Aviv, Ankara’nın eylemlerinden doğacak oldukça büyük sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. En azından simetrik tedbirler alınır. Üstelik İsrail’in Türkiye’de oldukça büyük varlıkları var” dedi.Semenov’un görüşüne göre, Türkiye İsrail’e oldukça büyük zarar verebilir, zira ilgili araçlara sahip:
https://sputniknews.com.tr/20231204/hamas-israil-istihbaratinin-tum-liderlerimizi-yok-etme-tehdidi-bizi-korkutmuyor-1078072501.html
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kirill semenov, türkiye, israil-filistin, nebil isra, israil, istihbarat, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, tel aviv

Rus uzman Semenov: Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir

21:19 07.12.2023 (güncellendi: 21:20 07.12.2023)
© Sputnik / Turan Salcıİsrail- Türkiye- Bayrak
İsrail- Türkiye- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Rus uzman Semenov, İsrail istihbaratının Türkiye topraklarında Hamas yandaşlarına yönelik yasa dışı faaliyeti ortaya çıkarsa Ankara büyük olasılıkla Tel Aviv’in varlıklarına zarar verebilecek tedbirler alabileceğini belirtti.
Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi, uluslararası çatışmalar uzmanı Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, Türk uzman topluluğunun aşırı tehditlerinin muhtemelen İsrail’in olası eylemlerini engellemeye çalışmasından kaynaklandığını belirterek, “Yani Türkiye proaktif hareket ediyor. Bir uyarıda bulundu ve artık sabırla İsrail’in eylemlerini izleyecek. Ama emin olabilirsiniz ki, İsrail gizli servislerinin bu yönde yasa dışı eylemlerinin ortaya çıkması durumunda Tel Aviv, Ankara’nın eylemlerinden doğacak oldukça büyük sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. En azından simetrik tedbirler alınır. Üstelik İsrail’in Türkiye’de oldukça büyük varlıkları var” dedi.
Semenov’un görüşüne göre, Türkiye İsrail’e oldukça büyük zarar verebilir, zira ilgili araçlara sahip:
“İsrail’in, Türkiye topraklarında Hamas siyasi hareketinin aktivistlerine yönelik yasa dışı eylemde bulunması durumunda sert karşılık alacağından ve İsrail’e büyük zararın verebileceğinden hiç şüphem yok. Üstelik Türkiye, İsrail’in bu tür eylemlerine uygun karşılık vermek için çok zengin bir araç yelpazesine sahip.”
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