https://sputniknews.com.tr/20231207/rus-uzman-korotcenko-rusya-ve-turkiye-birlikte-savas-ucaklarini-uretebilir-1078196745.html

Rus uzman Korotçenko: Rusya ve Türkiye birlikte savaş uçağı üretebilir

Rus uzman Korotçenko: Rusya ve Türkiye birlikte savaş uçağı üretebilir

Askeri uzman ve Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, Rusya yapımı savaş uçaklarının... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T18:47+0300

2023-12-07T18:47+0300

2023-12-07T18:50+0300

türkiye

rusya

f-16

genelkurmay başkanlığı

çin

f-35

abd

nato

su-27

s-400

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Türkiye’nin, F-16 müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda alternatif olarak Rusya ve Çin yapımı savaş uçaklarını değerlendirebileceği yönündeki haberi değerlendiren Rus uzman Korotçenko, genel olarak Rus askeri teçhizatın güvenli olduğunu ve Rusya’nın her zaman yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.Rus Su-35 savaş uçaklarının, F-16’ya göre daha üst sınıf, daha yeni ve daha gelişmiş bir araç olduğunu kaydeden Korotçenko, Akkuyu dışında iki nükleer santralin daha yapımını planlayan Türkiye için hava sahası kontrolünün öncelik arz ettiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Türkiye daha önce başta ABD ve NATO’nun eşsiz baskısına rağmen Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığını anımsatan Uzman, “Türkiye, Rus sistemlerini alarak bağımsız aktör olduğunu gösterdi. Putin, Jukovskiy havacılık fuarında şahsen Erdoğan’a Su-57 dahil Rusya’nın en yeni savaş uçaklarını sergiledi. Üstelik şimdi tüm teçhizatımız özel askeri harekat bölgesinden geçiyor. Dolayısıyla uçaklara, gerçek savaş koşullarının dikte ettiği gerekli değişiklikler giriliyor” yorumunda bulundu.Korotçenko, ortak üretim olasılığıyla ilgili şunu dedi:

https://sputniknews.com.tr/20230926/cumhurbaskani-erdogandan-abdye-f-16-konusunda-artik-net-bir-yanit-bekliyoruz-1075771313.html

türkiye

rusya

çin

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2023

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rusya, f-16, genelkurmay başkanlığı, çin, f-35, abd, nato, su-27, s-400, su-57