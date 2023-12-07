“Ziyareti tüm dünya yakından takip etti. Muhakkak herkes ilgiyle izledi. Bu şaşırtıcı değil çünkü Vladimir Putin’in kişiliği gerçekten etkili ve anlamlı. Rus lider, bölgedeki tüm ülkelerle güvene dayalı ilişkiler kurarak çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi başardı. Pek çok ülke, Rusya Federasyonu’nu bir müttefik, güvenilir bir ortak ve en önemlisi bir dost olarak görüyor. Bu, son yıllarda bu yönde pek çok çaba sarf eden Putin’in olağanüstü meziyeti.”