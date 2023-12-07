https://sputniknews.com.tr/20231207/putin-ortadogu-ziyaretiyle-tecrit-edildigi-yonunde-batinin-dayattigi-klisesini-bozdu-1078201996.html
‘Putin, Ortadoğu ziyaretiyle tecrit edildiği yönünde Batı’nın dayattığı klişesini bozdu’
‘Putin, Ortadoğu ziyaretiyle tecrit edildiği yönünde Batı’nın dayattığı klişesini bozdu’
Arap uzmanlar Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçlarını... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T22:55+0300
2023-12-07T22:55+0300
2023-12-07T22:55+0300
politika
arap
arap
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birleşik arap emirlikleri
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Siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı İbrahim Alluş, “Rusya liderinin bölgeye ziyareti ve Körfez liderleriyle görüşmesi birkaç önemli mesaj taşıyordu. Putin, bu ziyaretle ABD’nin desteklediği Hindistan’dan Avrupa’ya ekonomik koridoruna darbe indirdi. Ayrıca Rus liderinin tecrit edildiği yönünde Batı’nın dayattığı klişeyi de bozdu” ifadesini kullandı.Alluş, “Rusya’nın, ABD’nin müttefikleri olarak gösterilen ülkelerle ilişki kurması, gerilimi azaltmaya yardımcı oluyor ve Washington’un bu müttefiklerini, dünyada meydana gelen değişimlerle ilgili yeni hesaplara göre hareket etmeye zorluyor. Bu da onları, yükselen kutupların var olduğunu ve ABD’nin özellikle Arap coğrafyasını demir yumrukla yönetmediği yönünde düşünmeye sevk ediyor” yorumunda bulundu.BAE’li siyasi analiz uzmanı Muhammed al-Hammadi, Putin’in kişiliğinin dünyada son derece etkili ve anlamlı olduğunu kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231207/putinin-ortadogu-ziyareti-batida-genis-yanki-buldu-izolasyon-ise-yaramadi-1078190493.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
birleşik arap emirlikleri
suudi arabistan
basra körfezi
körfez
rusya
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arap, arap, birleşik arap emirlikleri (bae), birleşik arap emirlikleri, suudi arabistan, basra körfezi, körfez, rusya, abd, abd
arap, arap, birleşik arap emirlikleri (bae), birleşik arap emirlikleri, suudi arabistan, basra körfezi, körfez, rusya, abd, abd
‘Putin, Ortadoğu ziyaretiyle tecrit edildiği yönünde Batı’nın dayattığı klişesini bozdu’
Arap uzmanlar Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçlarını değerlendirdi.
Siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı İbrahim Alluş, “Rusya liderinin bölgeye ziyareti ve Körfez liderleriyle görüşmesi birkaç önemli mesaj taşıyordu. Putin, bu ziyaretle ABD’nin desteklediği Hindistan’dan Avrupa’ya ekonomik koridoruna darbe indirdi. Ayrıca Rus liderinin tecrit edildiği yönünde Batı’nın dayattığı klişeyi de bozdu” ifadesini kullandı.
Alluş, “Rusya’nın, ABD’nin müttefikleri olarak gösterilen ülkelerle ilişki kurması, gerilimi azaltmaya yardımcı oluyor ve Washington’un bu müttefiklerini, dünyada meydana gelen değişimlerle ilgili yeni hesaplara göre hareket etmeye zorluyor. Bu da onları, yükselen kutupların var olduğunu ve ABD’nin özellikle Arap coğrafyasını demir yumrukla yönetmediği yönünde düşünmeye sevk ediyor” yorumunda bulundu.
BAE’li siyasi analiz uzmanı Muhammed al-Hammadi, Putin’in kişiliğinin dünyada son derece etkili ve anlamlı olduğunu kaydetti:
“Ziyareti tüm dünya yakından takip etti. Muhakkak herkes ilgiyle izledi. Bu şaşırtıcı değil çünkü Vladimir Putin’in kişiliği gerçekten etkili ve anlamlı. Rus lider, bölgedeki tüm ülkelerle güvene dayalı ilişkiler kurarak çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi başardı. Pek çok ülke, Rusya Federasyonu’nu bir müttefik, güvenilir bir ortak ve en önemlisi bir dost olarak görüyor. Bu, son yıllarda bu yönde pek çok çaba sarf eden Putin’in olağanüstü meziyeti.”