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PFDK'dan Süper Lig kulüplerine para cezası
PFDK'dan Süper Lig kulüplerine para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T23:07+0300
2023-12-07T23:07+0300
spor
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
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galatasaray
ceza
para cezası
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Beşiktaş'a 432 bin, Fenerbahçe'ye 400 bin, Trabzonspor'a ise 112 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.Açıklamada, Beşiktaş'a MKE Ankaragücü maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat ve çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle verildiği belirtildi.Fenerbahçe'nin kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 400 bin lira para cezasına hükmedildiği açıklandı.Trabzonspor'a ise Kayserispor maçında anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı 112 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.Kurul ayrıca, Pendikspor'a 650 bin, MKE Ankaragücü'ne 517 bin, Kayserispor'a 112 bin ve Kasımpaşa'ya ise 31 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti.Öte yandan kurul, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan'ın kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu'na, Galatasaray maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 300 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230606/turkiye-futbol-federasyonu-2023-2024-sezonu-birinci-transfer-ve-tescil-donemi-tarihlerini-acikladi-1072101951.html
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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, beşiktaş, beşiktaş, galatasaray, ceza, para cezası
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, beşiktaş, beşiktaş, galatasaray, ceza, para cezası

PFDK'dan Süper Lig kulüplerine para cezası

23:07 07.12.2023
© DHAProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüpler ile yöneticilerine para cezası uyguladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Beşiktaş'a 432 bin, Fenerbahçe'ye 400 bin, Trabzonspor'a ise 112 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.
Açıklamada, Beşiktaş'a MKE Ankaragücü maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat ve çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle verildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 400 bin lira para cezasına hükmedildiği açıklandı.
Trabzonspor'a ise Kayserispor maçında anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı 112 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.
Kurul ayrıca, Pendikspor'a 650 bin, MKE Ankaragücü'ne 517 bin, Kayserispor'a 112 bin ve Kasımpaşa'ya ise 31 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti.
Öte yandan kurul, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan'ın kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.
Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu'na, Galatasaray maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 300 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.
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