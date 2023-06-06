https://sputniknews.com.tr/20230606/turkiye-futbol-federasyonu-2023-2024-sezonu-birinci-transfer-ve-tescil-donemi-tarihlerini-acikladi-1072101951.html
Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi tarihlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi tarihlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona ereceğini açıkladı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T21:07+0300
2023-06-06T21:07+0300
2023-06-06T21:09+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)
Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi tarihlerini açıkladı
21:07 06.06.2023 (güncellendi: 21:09 06.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.