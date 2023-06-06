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Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi tarihlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi tarihlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona ereceğini açıkladı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi tarihlerini açıkladı

21:07 06.06.2023 (güncellendi: 21:09 06.06.2023)
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.
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