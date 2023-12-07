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İYİ Parti Niğde İl Başkanı Uzun görevinden istifa etti
İYİ Parti Niğde İl Başkanı Uzun görevinden istifa etti
İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, görevinden istifa ettiğini açıkladı. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T23:30+0300
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2018 yılından bu yana İYİ Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Uzun, yaptığı basın açıklamasıyla istifa ettiğini duyurdu. Niğde Belediye Başkanlığı için aday adayı olacak bir kişinin Genel Merkeze giderek mevcut yönetimin görevden alınmasını talep ettiğini ve Genel Başkan Meral Akşener’in de bu talebi kabul ettiğini söyleyen Uzun, şu ifadeleri kullandı:İYİ Parti'deki istifalarİYİ Parti'de son dönemde; Ankara Milletvekili Adnan Beker, partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmişti. Daha öncesinde ise Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifalarını açıklamıştı. Dün de Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurumuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231206/iyi-partide-bir-istifa-daha-1078146831.html
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iyi parti, niğde, ibrahim uzun, istifa, istifa

İYİ Parti Niğde İl Başkanı Uzun görevinden istifa etti

23:30 07.12.2023 (güncellendi: 23:31 07.12.2023)
© İHA / SEMA TEKELİİYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, görevinden istifa ettiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© İHA / SEMA TEKELİ
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İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
2018 yılından bu yana İYİ Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Uzun, yaptığı basın açıklamasıyla istifa ettiğini duyurdu.
Niğde Belediye Başkanlığı için aday adayı olacak bir kişinin Genel Merkeze giderek mevcut yönetimin görevden alınmasını talep ettiğini ve Genel Başkan Meral Akşener’in de bu talebi kabul ettiğini söyleyen Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar görevimde kıymetli yol arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele verdik. Görevimizi onurumuzla ifa ettik ve onurumuzla inandığımız yolda ilerledik. Partimiz ve davamız uğruna verdiğimiz tüm emek ve mücadele helali hoştur. Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var bizler Niğde il ve ilçe teşkilatları olarak aday adayı arkadaşlarımızı değerlendirme sürecindeyken, bir arkadaşımız İl ve İlçe teşkilatlarımızı, yönetim kurulumuzu ve üyelerimizi hiçe sayarak verilen tüm emekleri görmezden gelip büyük bir saygısızlığa imza atarak bizi es geçerek Niğde Belediye Başkanlığına Aday Adaylığı başvurusunu Genel Merkeze yapmış. Bu saygısızlığın yanı sıra kendisini davadan ve davaya emek ve gönül vermiş insanlardan büyük görerek mevcut yönetimin görevden alındığı taktirde olacağını söylemiş. 'Mevcut yönetim ve üyelerle çalışmak istemiyorum bu işleri ben ve ekibim yapar' şeklindeki söylemleri kabul edilemez. Bu hesaplar partimiz için derinden tertip edilmiş meselelerdir. Unutmayın ki sizlerin bir hesabı varsa Niğde’de İYİ Parti'ye gönül ve oy vermiş seçmeninde bir hesabı olacaktır. Bu yapılan saygısızlığı ve gizli hesapları ben bir partili olarak, il başkanı olarak asla kabul etmiyorum. Niğde il ve Merkez ilçe yönetimi, İl Divanı ve diğer birimleri ile bu haksızlığı ve kapalı kapılar arkasındaki hesapları asla ve kati şekilde kabul etmiyoruz. 2018 yılından bugüne kadar sürdürdüğüm, İYİ Parti Niğde il başkanlığı görevimden bugün itibariyle İstifa ediyorum."

İYİ Parti'deki istifalar

İYİ Parti'de son dönemde; Ankara Milletvekili Adnan Beker, partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmişti.
Daha öncesinde ise Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifalarını açıklamıştı.
Dün de Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurumuştu.
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
POLİTİKA
İYİ Parti'de bir istifa daha
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