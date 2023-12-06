https://sputniknews.com.tr/20231206/iyi-partide-bir-istifa-daha-1078146831.html
İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Partili Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T16:52+0300
2023-12-06T16:52+0300
2023-12-06T16:56+0300
politika
iyi parti
istifa
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İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa etti.
https://sputniknews.com.tr/20231206/aksener-agir-seyler-yasiyoruz-kuyrugu-dik-tutacagiz-diye-olduk-1078131337.html
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iyi parti, istifa
İYİ Parti'de bir istifa daha
16:52 06.12.2023 (güncellendi: 16:56 06.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
İYİ Partili Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa etti.