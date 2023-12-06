Akşener: Ağır şeyler yaşıyoruz, kuyruğu dik tutacağız diye öldük

Siyasette şu an yalan, söyleyerek övünme var uyum sağlayamıyoruz. Biz mağdur olamıyoruz, utanmasak makyajla morluk örteceğiz. Ağır şeyler yaşıyoruz, kuyruğu dik tutacağız diye öldük Siyasette şu an yalan, söyleyerek övünme var uyum sağlayamıyoruz. Biz mağdur olamıyoruz, utanmasak makyajla morluk örteceğiz. Ağır şeyler yaşıyoruz, kuyruğu dik tutacağız diye öldük

Adına ittifak dedikleri, manda ve himaye tuzağına, geçit vermeyeceğiz. Türk milletine, ölümü gösterip, sıtmaya razı eden; bu maskeli baloya, boyun eğmeyeceğiz. Adına ittifak dedikleri, manda ve himaye tuzağına, geçit vermeyeceğiz. Türk milletine, ölümü gösterip, sıtmaya razı eden; bu maskeli baloya, boyun eğmeyeceğiz.

Sizin omuzlarınız Atatürk’e alerjisi olanların, yükünü taşımaz. Sizin omuzlarınız Atatürk’e alerjisi olanların, yükünü taşımaz.