Akşener: Ağır şeyler yaşıyoruz, kuyruğu dik tutacağız diye öldük
11:22 06.12.2023 (güncellendi: 12:21 06.12.2023)
© İHA / DOĞUKAN GÜREL-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
© İHA / DOĞUKAN GÜREL-
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İYİ Parti lideri Akşener, "Siyasette şu an yalan, söyleyerek övünme var uyum sağlayamıyoruz. Biz mağdur olamıyoruz, utanmasak makyajla morluk örteceğiz. Ağır şeyler yaşıyoruz, kuyruğu dik tutacağız diye öldük" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in açıklamalarından notlar şöyle:
Siyasette şu an yalan, söyleyerek övünme var uyum sağlayamıyoruz. Biz mağdur olamıyoruz, utanmasak makyajla morluk örteceğiz. Ağır şeyler yaşıyoruz, kuyruğu dik tutacağız diye öldük
Adına ittifak dedikleri, manda ve himaye tuzağına, geçit vermeyeceğiz. Türk milletine, ölümü gösterip, sıtmaya razı eden; bu maskeli baloya, boyun eğmeyeceğiz.
Sizin omuzlarınız Atatürk’e alerjisi olanların, yükünü taşımaz.
Milletimizden başka, kimsenin takdirini beklemeden; Milletimizden başka kimseye de, hesap vermeden; Hür ve müstakil olarak, dimdik yürüyeceğiz.
Soru almadı
İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensuplarından soru almadı.
İYİ Partililer, Akşener ile muhabirler arasına koridor oluşturduhttps://t.co/xLT8j8Dl3b pic.twitter.com/yIyZCqazry— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 6, 2023