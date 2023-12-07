https://sputniknews.com.tr/20231207/istanbul-valiligi-saat-vererek-uyardi-kuvvetli-yagis-etkili-olacak-1078193080.html

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış etkili olacak

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış etkili olacak

İstanbul Valiliği, gece saatlerinde etkili olacak sağanak yağış için dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji, kuvvetli yağışın ege ve... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T17:23+0300

2023-12-07T17:23+0300

2023-12-07T17:23+0300

yaşam

istanbul

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

meteoroloji

istanbul valiliği

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Marmara'nın doğusuyla Ege'nin batısı ve Akdeniz'de bu akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.İstanbul Valiliği, İstanbul'un da kuvvetli sağanak etkisi altında kalacağını söyledi ve gece saatlerini işaret etti:Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.Yağışların zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.Gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Yağışların, Antalya'nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde, özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231205/meteorolojiden-son-dakika-saganak-yagmur-alarmi-bugun-hava-nasil-olacak--1078076159.html

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