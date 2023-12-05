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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur alarmı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur alarmı: Bugün hava nasıl olacak?
Hava durumu tahmini açıklandı. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağmur tehlikesi bekleniyor. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, 5 Aralık Salı günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne ek olarak Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.Ülkede Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun batısı, Eskişehir, Elazığ ve Antalya'nın batı çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Kuvvetli sağanak yağış uyarısıÖzellikle Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay'ın doğusunda öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar bu şehirlerde su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
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5 aralık hava durumu, 5 aralık hava durumu nasıl olacak, sağanak yağış, bugün hava durumu nasıl, istanbul hava durumu, gaziantep hava durumu, hatay hava durumu, marmara bölgesi, marmara bölgesi sağanak yağış, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur alarmı: Bugün hava nasıl olacak?

06:51 05.12.2023 (güncellendi: 06:54 05.12.2023)
© AA / Hakan Akgünİstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur
İstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AA / Hakan Akgün
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Hava durumu tahmini açıklandı. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağmur tehlikesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, 5 Aralık Salı günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne ek olarak Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.
Ülkede Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun batısı, Eskişehir, Elazığ ve Antalya'nın batı çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Özellikle Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay'ın doğusunda öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar bu şehirlerde su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
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