https://sputniknews.com.tr/20231205/meteorolojiden-son-dakika-saganak-yagmur-alarmi-bugun-hava-nasil-olacak--1078076159.html

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur alarmı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur alarmı: Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu tahmini açıklandı. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağmur tehlikesi bekleniyor. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T06:51+0300

2023-12-05T06:51+0300

2023-12-05T06:54+0300

türkiye

hava durumu

istanbul hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

marmara denizi

marmara bölgesi

gaziantep

kilis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077362918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d63d7ce1137533bc01c8a2af34d8392.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, 5 Aralık Salı günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne ek olarak Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.Ülkede Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun batısı, Eskişehir, Elazığ ve Antalya'nın batı çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Kuvvetli sağanak yağış uyarısıÖzellikle Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay'ın doğusunda öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar bu şehirlerde su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231205/naci-gorur-18-ili-uyardi-uzulerek-soyluyorum-hepsinin-kaderi-maras-ve-hatay-gibi-olacak-1078075694.html

türkiye

istanbul

marmara denizi

marmara bölgesi

gaziantep

kilis

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

5 aralık hava durumu, 5 aralık hava durumu nasıl olacak, sağanak yağış, bugün hava durumu nasıl, istanbul hava durumu, gaziantep hava durumu, hatay hava durumu, marmara bölgesi, marmara bölgesi sağanak yağış, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü