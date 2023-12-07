https://sputniknews.com.tr/20231207/hububat-ihracatcilari-birligi-baskani-rusyanin-afrikaya-tahil-gondermesi-cok-yerinde-bir-adim-1078171295.html
Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı: Rusya’nın Afrika’ya tahıl göndermesi çok yerinde bir adım
Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı: Rusya’nın Afrika’ya tahıl göndermesi çok yerinde bir adım
Tahıl anlaşmasının sona ermesinden sonra Rusya yoksul Afrika ülkelerine bedelsiz tahıl göndereceğini açıklamıştı. Rusya’dan yola çıkan ilk gemi Somali’ye... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:30+0300
2023-12-07T12:30+0300
2023-12-07T12:30+0300
ekonomi
rusya
tahıl
tahıl ihracatı
afrika
karadeniz tahıl koridoru
tahıl sevkiyatı
rusya tahıl birliği
tahıl anlaşması
afrika birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/12/1075562168_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_d7acbb419b76028d39ffa60983d8da20.jpg
Rusya’nın yoksul Afrika ülkelerine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında 25 bin ton insani buğdayı taşıyan ilk gemi Somali'ye ulaştı.17 Temmuz 2023'te Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşması çerçevesindeki yüklerin yüzde 70'inin AB dahil olmak üzere yüksek ve üst orta gelir düzeyine sahip ülkelere gönderildiğini, Etiyopya, Yemen, Afganistan, Sudan ve Somali gibi en fakir ülkelere düşen payın yüzde 3’ten az olduğunu açıklamıştı.Tahıl Koridoru Anlaşması’nda batılı ülkelerin verdiği sözlerin yerine getirilmemesi üzerine Rusya anlaşmadan çekilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin Afrika ülkelerine bedelsiz tahıl gönderme sözü verdi. Bu kapsamda 1 milyon ton tahılın Türkiye’de işlenerek Afrika ülkelerine gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.Yoksul ülkelerin tahıl krizi yaşamaması açısından atılan bu adım sektör temsilcileri tarafından da olumlu karşılandı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı Rusya’nın Afrika’ya tahıl sevkiyatını şu sözler ile değerlendirdi:
https://sputniknews.com.tr/20231204/rusyanin-afrika-ulkelerine-tahil-tedariki-1078066317.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/12/1075562168_2:0:1023:766_1920x0_80_0_0_189a2a86321934aab554eee673e0e932.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
tahıl koridoru,tahıl anlaşması,tahıl,afrikaya tahıl,afrikanın fakir ülkeleri
tahıl koridoru,tahıl anlaşması,tahıl,afrikaya tahıl,afrikanın fakir ülkeleri
Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı: Rusya’nın Afrika’ya tahıl göndermesi çok yerinde bir adım
Özel
Tahıl anlaşmasının sona ermesinden sonra Rusya yoksul Afrika ülkelerine bedelsiz tahıl göndereceğini açıklamıştı. Rusya’dan yola çıkan ilk gemi Somali’ye ulaştı. Rusya’nın bu adımı hububat piyasasında olumlu olarak karşılandı. Hububat İhracatçıları Başkanı Kazım Taycı bu adımın 'çok yerinde olduğunu' söyledi.
Rusya’nın yoksul Afrika ülkelerine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında 25 bin ton insani buğdayı taşıyan ilk gemi Somali'ye ulaştı.
17 Temmuz 2023'te Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşması çerçevesindeki yüklerin yüzde 70'inin AB dahil olmak üzere yüksek ve üst orta gelir düzeyine sahip ülkelere gönderildiğini, Etiyopya, Yemen, Afganistan, Sudan ve Somali gibi en fakir ülkelere düşen payın yüzde 3’ten az olduğunu açıklamıştı.
Tahıl Koridoru Anlaşması’nda batılı ülkelerin verdiği sözlerin yerine getirilmemesi üzerine Rusya anlaşmadan çekilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin Afrika ülkelerine bedelsiz tahıl gönderme sözü verdi. Bu kapsamda 1 milyon ton tahılın Türkiye’de işlenerek Afrika ülkelerine gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Yoksul ülkelerin tahıl krizi yaşamaması açısından atılan bu adım sektör temsilcileri tarafından da olumlu karşılandı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı Rusya’nın Afrika’ya tahıl sevkiyatını şu sözler ile değerlendirdi:
“Rusya'nın bu hamlesi doğru ve yerinde bir hamle oldu. Çünkü birçok Afrika ülkesi halihazırda kolay ve ucuz gıdaya ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Özellikle pandemi sonrası artan küresel gıda fiyatları sonrası o bölgeden ucuz gıdaya ulaşım bir hayli zorlaştı. Çok fazla fakir ülke var. 25 bin, 50 bin tonlar az en azından 150-200 bin ton acil buğdaya ihtiyaç var. Daha fazla buğday gönderilmesi önem arz ediyor elbette. Ama Rusya'nın bu hamlesi de yerinde ve doğru bir zamanda oldu. Diğer taraftan da Rusya ile Türkiye 1 Milyon ton tahılın işlenmesi ve Afrika ülkelerine gönderilmesi çok önemli ve değerli bir iş elbette. Türk sanayicisi, özellikle un sektöründeki firmalar hiç para kazanmadan insani görevlerini yerine getirerek o ülkelere gıdanın ulaşmasını sağlamak için elinden geleni yapıyor. İşlenmiş tahıldaki bu desteğin de artması lazım elbette. Bu tür fakir ülkelerin gıdaya daha ucuz ve kolay ulaşması için tahıl koridorunun uzatılması gerekiyor. Tahıl koridorunun uzatılması her iki taraf için de doğru olacaktır. Afrika ülkelerine yapılan her iki hamle de yerinde ve çok doğru. Kolay ve ucuz gıdaya ulaşım için Tahıl koridorunun önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor.”