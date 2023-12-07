Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı: Rusya’nın Afrika’ya tahıl göndermesi çok yerinde bir adım

“Rusya'nın bu hamlesi doğru ve yerinde bir hamle oldu. Çünkü birçok Afrika ülkesi halihazırda kolay ve ucuz gıdaya ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Özellikle pandemi sonrası artan küresel gıda fiyatları sonrası o bölgeden ucuz gıdaya ulaşım bir hayli zorlaştı. Çok fazla fakir ülke var. 25 bin, 50 bin tonlar az en azından 150-200 bin ton acil buğdaya ihtiyaç var. Daha fazla buğday gönderilmesi önem arz ediyor elbette. Ama Rusya'nın bu hamlesi de yerinde ve doğru bir zamanda oldu. Diğer taraftan da Rusya ile Türkiye 1 Milyon ton tahılın işlenmesi ve Afrika ülkelerine gönderilmesi çok önemli ve değerli bir iş elbette. Türk sanayicisi, özellikle un sektöründeki firmalar hiç para kazanmadan insani görevlerini yerine getirerek o ülkelere gıdanın ulaşmasını sağlamak için elinden geleni yapıyor. İşlenmiş tahıldaki bu desteğin de artması lazım elbette. Bu tür fakir ülkelerin gıdaya daha ucuz ve kolay ulaşması için tahıl koridorunun uzatılması gerekiyor. Tahıl koridorunun uzatılması her iki taraf için de doğru olacaktır. Afrika ülkelerine yapılan her iki hamle de yerinde ve çok doğru. Kolay ve ucuz gıdaya ulaşım için Tahıl koridorunun önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor.”