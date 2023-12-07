https://sputniknews.com.tr/20231207/haluk-leventten-ahbapa-yonelik-denetleme-aciklamasi-1078200739.html
Haluk Levent'ten Ahbap'a yönelik denetleme açıklaması
Haluk Levent'ten Ahbap'a yönelik denetleme açıklaması
İçişleri Bakanlığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik başlattığı denetlemenin bittiğini duyuran sanatçı Haluk Levent, "Alnımızın akıyla bu süreç tamamlanmış oldu... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T21:42+0300
2023-12-07T21:42+0300
2023-12-07T21:42+0300
türkiye
levent
levent
haluk levent
içişleri bakanlığı
ahbap derneği
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Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent, 6 Şubat depremlerin ardından platforma İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan denetlemenin bittiğini duyurdu. Levent, X sosyal medya platformu üzerinden ‘Ve İçişleri Bakanlığı denetimi bitti!!’ başlığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için Ahbap’a bağışlar gelmişti. Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından Ahbap Derneğimizin denetim sürecine başlandı.Tüm kamuoyuna da izah etmiştim. Yaptığımız harcamaların ve tüm faaliyetlerin hesabını devletime, devletimin yetkili kurullarına vereceğimi ifade etmiştim. İşte bugün ALNIMIZIN AKIYLA bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik.İçişleri Bakanlığı denetimi sürecinde tüm sözleşmelerimiz, yaptığımız satın alımlar, yaptığımız anlaşmalar, stoklarımız (tüm bölgelerde tek tek incelenerek) şeffaf bir şekilde denetlendi incelendi ve bugün bu twiti yazma ihtiyacı hissettim. Ne mutlu bize. Bu süreçte beraber çalıştığımız devletimizin kurumlarına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve valiliklerimize, iş birliği yaptığımız sivil toplum örgütlerine ve siz bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum her zaman yeni projelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.
https://sputniknews.com.tr/20231004/haluk-levent-uzlasmayi-kabul-etmezse-deniz-akkayaya-dava-acilacak-1076029420.html
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levent, levent, haluk levent, içişleri bakanlığı, ahbap derneği
levent, levent, haluk levent, içişleri bakanlığı, ahbap derneği
Haluk Levent'ten Ahbap'a yönelik denetleme açıklaması
İçişleri Bakanlığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik başlattığı denetlemenin bittiğini duyuran sanatçı Haluk Levent, "Alnımızın akıyla bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik" dedi.
Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent, 6 Şubat depremlerin ardından platforma İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan denetlemenin bittiğini duyurdu.
Levent, X sosyal medya platformu üzerinden ‘Ve İçişleri Bakanlığı denetimi bitti!!’ başlığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için Ahbap’a bağışlar gelmişti. Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından Ahbap Derneğimizin denetim sürecine başlandı.
Tüm kamuoyuna da izah etmiştim. Yaptığımız harcamaların ve tüm faaliyetlerin hesabını devletime, devletimin yetkili kurullarına vereceğimi ifade etmiştim. İşte bugün ALNIMIZIN AKIYLA bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik.
İçişleri Bakanlığı denetimi sürecinde tüm sözleşmelerimiz, yaptığımız satın alımlar, yaptığımız anlaşmalar, stoklarımız (tüm bölgelerde tek tek incelenerek) şeffaf bir şekilde denetlendi incelendi ve bugün bu twiti yazma ihtiyacı hissettim. Ne mutlu bize.
Bu süreçte beraber çalıştığımız devletimizin kurumlarına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve valiliklerimize, iş birliği yaptığımız sivil toplum örgütlerine ve siz bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum her zaman yeni projelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.