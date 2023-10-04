https://sputniknews.com.tr/20231004/haluk-levent-uzlasmayi-kabul-etmezse-deniz-akkayaya-dava-acilacak-1076029420.html
Haluk Levent uzlaşmayı kabul etmezse Deniz Akkaya’ya dava açılacak
Haluk Levent uzlaşmayı kabul etmezse Deniz Akkaya’ya dava açılacak
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent'e yönelik 6 Şubat depremleri sürecinde iddialarda bulunan eski manken Deniz Akkaya hakkında ‘hakaret’ suçundan... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T18:44+0300
2023-10-04T18:44+0300
2023-10-04T18:44+0300
türkiye
haluk levent
deniz akkaya
hakaret
dava
ceza
ahbap derneği
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Eski manken Deniz Akkaya hakkında, sanatçı Haluk Levent'e iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada uzlaştırma bürosu devreye girmesine karar verildi. Hakaret suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ceza davası açılmaması için Akkaya’nın Haluk Levent ile uzlaşması gerekiyor. Haluk Levent'in uzlaşmayı kabul etmemesi durumunda ise Deniz Akkaya hakkında ‘hakaret’ suçundan bir dava açılacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerde AHBAP Derneği kurucusu olarak Haluk Levent'in yaptığı yardım çalışmalarıyla ilgili 'hakaret' ve 'iftira' içerikli iddialarda bulunan Deniz Akkaya, Levent'e "Beni mahkemeye vermeni heyecanla bekliyorum" demişti. Haluk Levent’in şikayeti üzerine sosyal medyadan kendisine iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla, Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230218/haluk-levente-dair-suclamalarda-bulunan-deniz-akkaya-sosyal-medya-hesabini-kapatti-1067200892.html
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haluk levent, deniz akkaya, hakaret, dava, ceza, ahbap derneği
haluk levent, deniz akkaya, hakaret, dava, ceza, ahbap derneği
Haluk Levent uzlaşmayı kabul etmezse Deniz Akkaya’ya dava açılacak
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AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent'e yönelik 6 Şubat depremleri sürecinde iddialarda bulunan eski manken Deniz Akkaya hakkında ‘hakaret’ suçundan dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi. Süreç sonunda Levent'in, uzlaşmayı kabul etmemesi durumunda Akkaya'ya 'hakaret' suçundan dava açılacak.
Eski manken Deniz Akkaya hakkında, sanatçı Haluk Levent'e iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada uzlaştırma bürosu devreye girmesine karar verildi.
Hakaret suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ceza davası açılmaması için Akkaya’nın Haluk Levent ile uzlaşması gerekiyor. Haluk Levent'in uzlaşmayı kabul etmemesi durumunda ise Deniz Akkaya hakkında ‘hakaret’ suçundan bir dava açılacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde AHBAP Derneği kurucusu olarak Haluk Levent'in yaptığı yardım çalışmalarıyla ilgili 'hakaret' ve 'iftira' içerikli iddialarda bulunan Deniz Akkaya, Levent'e "Beni mahkemeye vermeni heyecanla bekliyorum" demişti.
Haluk Levent’in şikayeti üzerine sosyal medyadan kendisine iftira attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla, Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı.