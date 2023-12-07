https://sputniknews.com.tr/20231207/eski-korgeneral-acikladi-savas-cikarsa-muhimmat-sikintisi-yuzunden-tas-atmak-zorundakaliriz-1078168088.html

Eski Korgeneral açıkladı: 'Savaş çıkarsa mühimmat sıkıntısı yüzünden taş atmak zorunda kalırız'

Eski Korgeneral açıkladı: 'Savaş çıkarsa mühimmat sıkıntısı yüzünden taş atmak zorunda kalırız'

Belçika eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Belçika'nın herhangi bir savaş başladıktan birkaç saat sonra taş atmaya başlayacağını dile getirdi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T11:35+0300

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dünya

belçika

belçika ordusu

silah

mühimmat

taş

korgeneral

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Eski bir üst düzey general olan Mark Thys, Belçika ordusunun mühimmat ve finansman sıkıntısı çektiğini ve herhangi bir çatışmanın başlamasından kısa bir süre sonra askerlerin 'taş atmak zorunda kalacağını' söyledi.Kısa bir süre önce Belçika ordusundan Korgeneral rütbesiyle emekli olan Thys, yaptığı açıklamada, iki aya kadar sürecek herhangi bir saldırıyı savuşturmak için mühimmat rezervlerini güvence altına almanın 5 ila 7 milyar euro yatırım gerektireceğini, bunun da hükümetin şu anda sağladığından çok daha fazla olduğunu söyledi. Thys, "Mühimmat satın almak için yılda 15 milyon euro bütçe vardı, ancak şimdi bu 150 milyon euroya çıkarıldı" dedi.Thys, "Burada savaş çıkarsa, mühimmat sıkıntısı nedeniyle birkaç saat sonra taş atmak zorunda kalacağız" diye ekledi. Thys, Belçika ordusunun mermi ve benzerlerini acilen stoklamaya ihtiyacı olduğunu, çünkü şu anda ciddi anlamda mermi sıkıntısı çektiğini iddia etti.Belçika'ya yönelik bir saldırı ihtimali düşük olsa da, ulusal stokların azalması halinde Ukrayna'ya sevkiyatın devam edip edemeyeceğini gündeme getiriyor. Thys'in emekliliğinden kısa bir süre sonra, Belçika hükümeti yerel silah üreticisi le mühimmat da dahil olmak üzere yirmi yıllık bir anlaşma imzaladı, ancak teslimatların zaman alması bekleniyor.

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