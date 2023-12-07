https://sputniknews.com.tr/20231207/erdogan-ve-micotakis-turk-yunan-dostluk-bildirgesini-imzalayacak-1078179303.html
Erdoğan ve Miçotakis Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi'ni imzalayacak
Erdoğan ve Miçotakis Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi'ni imzalayacak
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü Atina'ya gerçekleştirecekleri ziyaret sırasında... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T13:45+0300
2023-12-07T13:45+0300
2023-12-07T13:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
kiryakos miçotakis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2e6da2f924278fba6006dd2b398ad401.jpg
İki komşu ülke arasında olumlu bir görüşme gündemini teşvik etme çabasının bir parçası olan deklarasyon, her iki tarafın da iyi komşuluk ilişkileri, dostluk ve işbirliği ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı temelinde mevcut anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne olan bağlılıklarını açıkça ifade edecek olmaları nedeniyle tarihi bir öneme sahip olarak görülüyor.Taraflar ayrıca bu yılın başlarında Vilnius'taki NATO zirvesinde ve New York'taki BM toplantısında iki lider tarafından kurulan siyasi diyalogu, pozitif gündem konusunda işbirliğini ve güven arttırıcı önlemler konusundaki görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kalmışlardı.Son olarak deklarasyonda iki tarafın deklarasyon bağlamında üstlendikleri taahhütlere aykırı yorum ve eylemlerden kaçınacakları belirtiliyor.Belge yasal olarak bağlayıcı olmadığı belirtilirken ancak iki ülke liderleri tarafından imzalandığı için siyasi düzeyde bağlayıcı olduğu ve bu nedenle iki ülke arasında devam eden işbirliği ve barış içinde bir arada yaşamanın temelini oluşturabileceği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/cumhurbaskani-erdogan-atinada--1078172897.html
türkiye
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176741_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_875395afca94dc5478145bbe2d96e791.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, kiryakos miçotakis
Erdoğan ve Miçotakis Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi'ni imzalayacak
13:45 07.12.2023 (güncellendi: 13:46 07.12.2023)
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü Atina'ya gerçekleştirecekleri ziyaret sırasında bağlayıcı olmayan bir dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri deklarasyonu imzalamaları bekleniyor.
İki komşu ülke arasında olumlu bir görüşme gündemini teşvik etme çabasının bir parçası olan deklarasyon, her iki tarafın da iyi komşuluk ilişkileri, dostluk ve işbirliği ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı temelinde mevcut anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne olan bağlılıklarını açıkça ifade edecek olmaları nedeniyle tarihi bir öneme sahip olarak görülüyor.
Taraflar ayrıca bu yılın başlarında Vilnius'taki NATO zirvesinde ve New York'taki BM toplantısında iki lider tarafından kurulan siyasi diyalogu, pozitif gündem konusunda işbirliğini ve güven arttırıcı önlemler konusundaki görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kalmışlardı.
Son olarak deklarasyonda iki tarafın deklarasyon bağlamında üstlendikleri taahhütlere aykırı yorum ve eylemlerden kaçınacakları belirtiliyor.
Belge yasal olarak bağlayıcı olmadığı belirtilirken ancak iki ülke liderleri tarafından imzalandığı için siyasi düzeyde bağlayıcı olduğu ve bu nedenle iki ülke arasında devam eden işbirliği ve barış içinde bir arada yaşamanın temelini oluşturabileceği vurgulandı.