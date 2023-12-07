https://sputniknews.com.tr/20231207/erdogan-ve-micotakis-turk-yunan-dostluk-bildirgesini-imzalayacak-1078179303.html

Erdoğan ve Miçotakis Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi'ni imzalayacak

Erdoğan ve Miçotakis Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi'ni imzalayacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü Atina'ya gerçekleştirecekleri ziyaret sırasında... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T13:45+0300

2023-12-07T13:45+0300

2023-12-07T13:46+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

kiryakos miçotakis

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İki komşu ülke arasında olumlu bir görüşme gündemini teşvik etme çabasının bir parçası olan deklarasyon, her iki tarafın da iyi komşuluk ilişkileri, dostluk ve işbirliği ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı temelinde mevcut anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne olan bağlılıklarını açıkça ifade edecek olmaları nedeniyle tarihi bir öneme sahip olarak görülüyor.Taraflar ayrıca bu yılın başlarında Vilnius'taki NATO zirvesinde ve New York'taki BM toplantısında iki lider tarafından kurulan siyasi diyalogu, pozitif gündem konusunda işbirliğini ve güven arttırıcı önlemler konusundaki görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kalmışlardı.Son olarak deklarasyonda iki tarafın deklarasyon bağlamında üstlendikleri taahhütlere aykırı yorum ve eylemlerden kaçınacakları belirtiliyor.Belge yasal olarak bağlayıcı olmadığı belirtilirken ancak iki ülke liderleri tarafından imzalandığı için siyasi düzeyde bağlayıcı olduğu ve bu nedenle iki ülke arasında devam eden işbirliği ve barış içinde bir arada yaşamanın temelini oluşturabileceği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231207/cumhurbaskani-erdogan-atinada--1078172897.html

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recep tayyip erdoğan, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, kiryakos miçotakis