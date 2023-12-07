https://sputniknews.com.tr/20231207/cumhurbaskani-erdogan-atinada--1078172897.html

Atina'da konuşan Erdoğan: Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor

Atina'da konuşan Erdoğan: Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor

Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Stratejik konsey toplantısı yeni döneme vesile... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T12:44+0300

2023-12-07T12:44+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

atina

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. Ön basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Stratejik konsey toplantısı yeni döneme vesile olacak. Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor" açıklamasında bulundu.Erdoğan'a Türkçe teşekkürAyrıca Erdoğan, ''Hedef iki ülke arasındaki ticareti 10 milyar dolara çıkarmak. Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın "Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" sözünden sonra, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20231207/azerbaycan-erken-cumhurbaskanligi-secimine-hazirlaniyor-1078172075.html

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recep tayyip erdoğan, atina, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye