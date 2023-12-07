https://sputniknews.com.tr/20231207/cumhurbaskani-erdogan-atinada--1078172897.html
Atina'da konuşan Erdoğan: Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor
Atina'da konuşan Erdoğan: Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor
Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Stratejik konsey toplantısı yeni döneme vesile... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T12:44+0300
2023-12-07T12:44+0300
2023-12-07T13:02+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
atina
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078174342_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d89f249dc4b7c006bc8004d4b522d42f.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. Ön basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Stratejik konsey toplantısı yeni döneme vesile olacak. Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor" açıklamasında bulundu.Erdoğan'a Türkçe teşekkürAyrıca Erdoğan, ''Hedef iki ülke arasındaki ticareti 10 milyar dolara çıkarmak. Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın "Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" sözünden sonra, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20231207/azerbaycan-erken-cumhurbaskanligi-secimine-hazirlaniyor-1078172075.html
atina
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078174342_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2aeca40ce164c41f0d44357dd2a05890.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, atina, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye
recep tayyip erdoğan, atina, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye
Atina'da konuşan Erdoğan: Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor
12:44 07.12.2023 (güncellendi: 13:02 07.12.2023)
Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Stratejik konsey toplantısı yeni döneme vesile olacak. Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. Ön basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Stratejik konsey toplantısı yeni döneme vesile olacak. Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor" açıklamasında bulundu.
Erdoğan'a Türkçe teşekkür
Ayrıca Erdoğan, ''Hedef iki ülke arasındaki ticareti 10 milyar dolara çıkarmak. Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın "Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" sözünden sonra, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti.