Erdoğan ve Miçotakis arasında imzalanan 'Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi' metni yayımlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Abdülaziz, ünlü besteci Wagner'in saf ırk görüşlerinden etkileniyor'
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İYİ Parti'nin iş birliği kararı çözülmeye sebep olur mu?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Direksiyon sınavlarında aksayan yönler
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşi 27 yıl önce bugün doğdu
13:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye COP28 zirvesinde neden imza atmadı?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Geleceğin meslekleri
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Savaşı ya ABD durduracak ya da ABD’nin hayati menfaatlerini tehdit edecek bir ittifak’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Rusya ve İran dışişleri bakanları “yaptırımlarla mücadele” belgesini imzaladı
17:45
1 dk
SESLİ HABER
Yeni bir gafa imza atan Biden, sosyal ağlarda yine türlü şakalara yol açtı
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir’
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Doğalgaz dağıtım merkezi, Türk ekonomisine katkı sağlayacak’
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom: NATO ve AB dağılacak
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Batı, Ukrayna'daki çatışmayı kasıtlı olarak uzatmaya çalışıyor’
19:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:03
57 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231207/erdogan-ve-micotakis-arasinda-imzalanan-turk-yunan-dostluk-bildigesi-yayimlandi-1078187969.html
Erdoğan ve Miçotakis arasında imzalanan 'Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi' metni yayımlandı
Erdoğan ve Miçotakis arasında imzalanan 'Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi' metni yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacağı düşünülen toplantı olumlu bir şekilde sona erdi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T15:53+0300
2023-12-07T15:55+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kiryakos miçotakis
türkiye
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
deklarasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078174298_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_b9f741b2c6c47987c8b4d3396c977d2e.jpg
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü öğleden sonra Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısında iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunan ortak bir bildiri imzaladılar. Söz konusu resmi deklarasyon Yunan basını tarafından yayımlandı.Deklarasyonun tam metni aşağıdaki gibidir:"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Hükümetlerini temsilen (müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır), 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da, iyi niyet ve işbirliği ruhu içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısına başkanlık etmişlerdir.1. İki ülke hükümetleri arasında yenilenen işbirliği iradesini tanıyarak;2. İki komşu ülke arasındaki bağların bölgenin refahını ve dinamizmini önemli ölçüde arttırma potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek;3. Dostluk ve karşılıklı güven ortamında her iki toplumun yararı için ortaklaşa çalışmaya devam etme ihtiyacını vurgulayarak;4. Mevcut kurumsal mekanizmalar aracılığıyla ikili ilişkileri yoğunlaştırma arayışında olarak;5. İyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla, her iki Tarafın da mevcut ve gelecekteki zorluklar karşısında birbirlerinin hukuki pozisyonlarına halel getirmeksizin dayanışma ruhunu geliştireceklerinin altını çizerek;6. Söz konusu olumlu atmosferi ve gündemi teşvik etmek amacıyla, her iki Tarafın da sonuç odaklı bir yaklaşımla her düzeyde ziyaret teatisini teşvik edeceğinin altını çizerek;7. Birleşmiş Milletler Şartının temel amaçları ve uluslararası hukukun evrensel olarak kabul edilen ilkeleri arasında uluslararası barışın korunması ve devletler arasında dostane işbirliğinin yer aldığını hatırlatarak;8. Dostane ilişkileri, karşılıklı saygıyı, barış içinde bir arada yaşamayı ve anlayışı teşvik etmeye ve aralarındaki her türlü anlaşmazlığı barışçıl yollarla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye kararlı olarak;9. Çatışmalı durumlardan ve potansiyel tırmanmadan kaçınmaya özellikle vurgu yaparak, ikili ilişkilerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi için her düzeyde etkili iletişim kanallarının ve mekanizmalarının öneminin altını çizerek;10. Her iki taraf da ilişkilerine ekonomik işbirliğini arttırmak ve halklar arası bağları derinleştirmek, böylece iki komşu halkın refahına ve barış içinde bir arada yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla yaklaşacaklarını vurgulayarak, ayrıca bu amaçla, Ortak Eylem Planı aracılığıyla ekonomik ve ticari konularda pozitif gündemin teşvik edilmesinde kaydedilen önemli ilerlemeyi göz önünde bulundurarak, iki tarafın ilave işbirliği konularını araştıracaklarını belirterek;Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:1. Taraflar, aşağıdaki hususlar temelinde sürekli, yapıcı ve anlamlı istişarelerde bulunmayı kabul ederler:(a) Siyasi Diyalog:-Karşılıklı ilgi alanına giren konularda,-Keşif/İstişari görüşmeler;(b) Geliştirilmiş Ortak Eylem Planı kapsamında, iş-ekonomi, turizm, ulaştırma, enerji, inovasyon, bilim ve teknoloji, tarım, çevre koruma, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve spor alanlarında veya ortaklaşa kararlaştırılacak diğer alanlarda ortak çıkarlara yönelik tedbirleri içeren, önemli ve somut çıktılar elde etmek, gündemi yapılandırılmış bir şekilde düzenlemek ve yeni maddelerle sürekli güncellemek amacıyla olumlu gündem;(c) Haksız gerginlik kaynaklarının ve bunlara ilişkin risklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak askeri alandaki tedbirleri de içeren güven artırıcı önlemler;2. Taraflar, bu Deklarasyonun lafzını ve ruhunu zayıflatacak veya itibarsızlaştıracak veya bölgelerinde barış ve istikrarın korunmasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden kaçınmayı taahhüt ederler.3. Taraflar, aralarında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı, aralarında doğrudan istişareler yoluyla veya Birleşmiş Milletler Şartı'nda öngörülen diğer yollarla dostane bir şekilde çözmek için çaba göstereceklerdir.Bu deklarasyon, uluslararası hukuk uyarınca Taraflar için bağlayıcı bir uluslararası anlaşma teşkil etmez. Bu deklarasyonun hiçbir hükmü taraflar için yasal haklar veya yükümlülükler yarattığı şeklinde yorumlanamaz.Atina'da, 7 Aralık 2023 tarihinde, Yunanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere düzenlenmiştir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.
https://sputniknews.com.tr/20231207/erdogan-ve-micotakis-turk-yunan-dostluk-bildirgesini-imzalayacak-1078179303.html
türkiye
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078174298_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5a8706bbd5aeadf94beefd6dfb8acf4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, deklarasyon
recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, deklarasyon

Erdoğan ve Miçotakis arasında imzalanan 'Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi' metni yayımlandı

15:53 07.12.2023 (güncellendi: 15:55 07.12.2023)
© AP Photo / Dimitris PapamitsosCumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Dimitris Papamitsos
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacağı düşünülen toplantı olumlu bir şekilde sona erdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü öğleden sonra Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısında iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunan ortak bir bildiri imzaladılar.
Söz konusu resmi deklarasyon Yunan basını tarafından yayımlandı.
Deklarasyonun tam metni aşağıdaki gibidir:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Hükümetlerini temsilen (müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır), 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da, iyi niyet ve işbirliği ruhu içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısına başkanlık etmişlerdir.
1. İki ülke hükümetleri arasında yenilenen işbirliği iradesini tanıyarak;
2. İki komşu ülke arasındaki bağların bölgenin refahını ve dinamizmini önemli ölçüde arttırma potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek;
3. Dostluk ve karşılıklı güven ortamında her iki toplumun yararı için ortaklaşa çalışmaya devam etme ihtiyacını vurgulayarak;
4. Mevcut kurumsal mekanizmalar aracılığıyla ikili ilişkileri yoğunlaştırma arayışında olarak;
5. İyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla, her iki Tarafın da mevcut ve gelecekteki zorluklar karşısında birbirlerinin hukuki pozisyonlarına halel getirmeksizin dayanışma ruhunu geliştireceklerinin altını çizerek;
6. Söz konusu olumlu atmosferi ve gündemi teşvik etmek amacıyla, her iki Tarafın da sonuç odaklı bir yaklaşımla her düzeyde ziyaret teatisini teşvik edeceğinin altını çizerek;
7. Birleşmiş Milletler Şartının temel amaçları ve uluslararası hukukun evrensel olarak kabul edilen ilkeleri arasında uluslararası barışın korunması ve devletler arasında dostane işbirliğinin yer aldığını hatırlatarak;
8. Dostane ilişkileri, karşılıklı saygıyı, barış içinde bir arada yaşamayı ve anlayışı teşvik etmeye ve aralarındaki her türlü anlaşmazlığı barışçıl yollarla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye kararlı olarak;
9. Çatışmalı durumlardan ve potansiyel tırmanmadan kaçınmaya özellikle vurgu yaparak, ikili ilişkilerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi için her düzeyde etkili iletişim kanallarının ve mekanizmalarının öneminin altını çizerek;
10. Her iki taraf da ilişkilerine ekonomik işbirliğini arttırmak ve halklar arası bağları derinleştirmek, böylece iki komşu halkın refahına ve barış içinde bir arada yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla yaklaşacaklarını vurgulayarak, ayrıca bu amaçla, Ortak Eylem Planı aracılığıyla ekonomik ve ticari konularda pozitif gündemin teşvik edilmesinde kaydedilen önemli ilerlemeyi göz önünde bulundurarak, iki tarafın ilave işbirliği konularını araştıracaklarını belirterek;
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
1. Taraflar, aşağıdaki hususlar temelinde sürekli, yapıcı ve anlamlı istişarelerde bulunmayı kabul ederler:
(a) Siyasi Diyalog:
-Karşılıklı ilgi alanına giren konularda,
-Keşif/İstişari görüşmeler;
(b) Geliştirilmiş Ortak Eylem Planı kapsamında, iş-ekonomi, turizm, ulaştırma, enerji, inovasyon, bilim ve teknoloji, tarım, çevre koruma, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve spor alanlarında veya ortaklaşa kararlaştırılacak diğer alanlarda ortak çıkarlara yönelik tedbirleri içeren, önemli ve somut çıktılar elde etmek, gündemi yapılandırılmış bir şekilde düzenlemek ve yeni maddelerle sürekli güncellemek amacıyla olumlu gündem;
(c) Haksız gerginlik kaynaklarının ve bunlara ilişkin risklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak askeri alandaki tedbirleri de içeren güven artırıcı önlemler;
2. Taraflar, bu Deklarasyonun lafzını ve ruhunu zayıflatacak veya itibarsızlaştıracak veya bölgelerinde barış ve istikrarın korunmasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden kaçınmayı taahhüt ederler.
3. Taraflar, aralarında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı, aralarında doğrudan istişareler yoluyla veya Birleşmiş Milletler Şartı'nda öngörülen diğer yollarla dostane bir şekilde çözmek için çaba göstereceklerdir.
Bu deklarasyon, uluslararası hukuk uyarınca Taraflar için bağlayıcı bir uluslararası anlaşma teşkil etmez. Bu deklarasyonun hiçbir hükmü taraflar için yasal haklar veya yükümlülükler yarattığı şeklinde yorumlanamaz.
Atina'da, 7 Aralık 2023 tarihinde, Yunanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere düzenlenmiştir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.
Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
TÜRKİYE
Erdoğan ve Miçotakis Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi'ni imzalayacak
13:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала