https://sputniknews.com.tr/20231207/dunyaca-unlu-sarkici-sosyal-medya-hesabindan-telefon-numarasini-paylasti-1078162832.html

Dua Lipa telefon numarasını paylaştı

Dua Lipa telefon numarasını paylaştı

Dua Lipa, sosyal medya hesabından numarasını paylaşıp 'Bana mesaj at' notunu düştü. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

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telefon numarası

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Dua Lipa Twitter (X) hesabından numarasını paylaştı ve mesajında "Bana mesaj at 💋" yazdı.Ünlü şarkıcının hayranları, hesabın hacklenmiş olabileceği düşündü. Ancak mesajın altına düşülen notlardan, numaranın 'Dua Lipa mesaj topluluğu'na ait olduğu anlaşıldı.

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