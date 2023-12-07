https://sputniknews.com.tr/20231207/dunyaca-unlu-sarkici-sosyal-medya-hesabindan-telefon-numarasini-paylasti-1078162832.html
Dua Lipa telefon numarasını paylaştı
Dua Lipa telefon numarasını paylaştı
Dua Lipa, sosyal medya hesabından numarasını paylaşıp 'Bana mesaj at' notunu düştü. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T10:00+0300
2023-12-07T10:00+0300
2023-12-07T10:45+0300
yaşam
dua lipa
şarkıcı
sanatçı
telefon
telefon numarası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/09/1053646361_0:81:1024:657_1920x0_80_0_0_68b369e7e49f7c9f1ff39d17cc7dbf47.jpg
Dua Lipa Twitter (X) hesabından numarasını paylaştı ve mesajında "Bana mesaj at 💋" yazdı.Ünlü şarkıcının hayranları, hesabın hacklenmiş olabileceği düşündü. Ancak mesajın altına düşülen notlardan, numaranın 'Dua Lipa mesaj topluluğu'na ait olduğu anlaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230103/ibrahim-tatlises-allah-cezani-verecek-dovmesini-gercek-sandi-dua-lipaya-tesekkur-etti-1065322120.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/09/1053646361_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_221cd73b28e84bc643dbd9f354221128.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dua lipa telefon,dua lipa telefonunu paylaştı,dua lipa telefon numarası
dua lipa telefon,dua lipa telefonunu paylaştı,dua lipa telefon numarası
Dua Lipa telefon numarasını paylaştı
10:00 07.12.2023 (güncellendi: 10:45 07.12.2023)
Dua Lipa, sosyal medya hesabından numarasını paylaşıp 'Bana mesaj at' notunu düştü.
Dua Lipa Twitter (X) hesabından numarasını paylaştı ve mesajında "Bana mesaj at 💋" yazdı.
Ünlü şarkıcının hayranları, hesabın hacklenmiş olabileceği düşündü. Ancak mesajın altına düşülen notlardan, numaranın 'Dua Lipa mesaj topluluğu'na ait olduğu anlaşıldı.