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https://sputniknews.com.tr/20230103/ibrahim-tatlises-allah-cezani-verecek-dovmesini-gercek-sandi-dua-lipaya-tesekkur-etti-1065322120.html
İbrahim Tatlıses 'Allah cezanı verecek' dövmesini gerçek sandı, Dua Lipa'ya teşekkür etti
İbrahim Tatlıses 'Allah cezanı verecek' dövmesini gerçek sandı, Dua Lipa'ya teşekkür etti
Dua Lipa'nın bir fotoğrafına, photoshopla Tatlıses dövmesi yapıldı. Fotoğrafı gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, görseli sosyal medya hesabından yayınlayarak... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T12:01+0300
2023-01-03T12:09+0300
dua lipa
ibrahim tatlıses
dövme
teşekkür
yaşam
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya ait photoshoplu bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. 3 Grammy Ödülü sahibi olan İngiliz şarkıcının karesine, ‘Allah cezanı verecek’ sözleri ile İbrahim Tatlıses dövmesi yapıldı.Bunu gören Tatlıses, photoshop uygulanarak yapılan dövmeyi gerçek sandı ve Lipa'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İbrahim Tatlıses, paylaşımına, "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" ifadelerini not düştü.Twitter’dan açıklama yaptı: Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirimTatlıses, kısa süre sonra paylaşımını silse de takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Fotoğrafın photoshop uygulanarak yapıldığını öğrenen İbrahim Tatlıses, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yaptı."Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim" diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa’yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221205/ibrahim-tatlisesin-dogdugu-ev-ibrahim-tatlisesin-buyudugu-magara-ismiyle-muze-oldu-1064211710.html
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dua lipa, ibrahim tatlıses, dövme, teşekkür
dua lipa, ibrahim tatlıses, dövme, teşekkür

İbrahim Tatlıses 'Allah cezanı verecek' dövmesini gerçek sandı, Dua Lipa'ya teşekkür etti

12:01 03.01.2023 (güncellendi: 12:09 03.01.2023)
© AP Photo / Willy SanjuanKosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ünlü şarkıcı Dua Lipa, 'Arnavutları müziğiyle uluslararası arenada temsil ettiği' için Arnavut vatandaşlığına layık görüldü.
Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ünlü şarkıcı Dua Lipa, 'Arnavutları müziğiyle uluslararası arenada temsil ettiği' için Arnavut vatandaşlığına layık görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Willy Sanjuan
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Dua Lipa'nın bir fotoğrafına, photoshopla Tatlıses dövmesi yapıldı. Fotoğrafı gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, görseli sosyal medya hesabından yayınlayarak "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" notunu ekledi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya ait photoshoplu bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. 3 Grammy Ödülü sahibi olan İngiliz şarkıcının karesine, ‘Allah cezanı verecek’ sözleri ile İbrahim Tatlıses dövmesi yapıldı.
Bunu gören Tatlıses, photoshop uygulanarak yapılan dövmeyi gerçek sandı ve Lipa'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İbrahim Tatlıses, paylaşımına, "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" ifadelerini not düştü.

Twitter’dan açıklama yaptı: Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim

Tatlıses, kısa süre sonra paylaşımını silse de takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Fotoğrafın photoshop uygulanarak yapıldığını öğrenen İbrahim Tatlıses, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yaptı.
"Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim" diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa’yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" şeklinde konuştu.
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
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