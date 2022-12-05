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https://sputniknews.com.tr/20221205/ibrahim-tatlisesin-dogdugu-ev-ibrahim-tatlisesin-buyudugu-magara-ismiyle-muze-oldu-1064211710.html
İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu
İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu
1952'de kendi tabiriyle bir "mağarada" dünyada gelen Tatlıses’in doğduğu ev müzeye dönüştürüldü. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T16:59+0300
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yaşam
ibrahim tatlıses
müze
mağara
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İbrahim Tatlıses, 1952'de ŞAnlıurfa'da dünyaya geldi.İbrahim Tatlıses'in, Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.Ünlü şarkıcısının doğduğu ev restore edildi ve 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220907/turkiyedeki-muze-sayisi-519a-yukseldi-1060913003.html
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ibrahim tatlıses, müze, mağara
ibrahim tatlıses, müze, mağara

İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu

16:59 05.12.2022 (güncellendi: 17:16 05.12.2022)
© Fotoğraf : YouTube/İbrahim Tatlısesİbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Fotoğraf : YouTube/İbrahim Tatlıses
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1952'de kendi tabiriyle bir "mağarada" dünyada gelen Tatlıses’in doğduğu ev müzeye dönüştürüldü.
İbrahim Tatlıses, 1952'de ŞAnlıurfa'da dünyaya geldi.

İbrahim Tatlıses'in, Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.
Ünlü şarkıcısının doğduğu ev restore edildi ve 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu.
Türkiye'de müze - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
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