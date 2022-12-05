https://sputniknews.com.tr/20221205/ibrahim-tatlisesin-dogdugu-ev-ibrahim-tatlisesin-buyudugu-magara-ismiyle-muze-oldu-1064211710.html

İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu

İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu

1952'de kendi tabiriyle bir "mağarada" dünyada gelen Tatlıses’in doğduğu ev müzeye dönüştürüldü. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T16:59+0300

2022-12-05T16:59+0300

2022-12-05T17:16+0300

yaşam

ibrahim tatlıses

müze

mağara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045038478_0:0:1082:610_1920x0_80_0_0_2425da9539a847424cebb059282bc82a.jpg

İbrahim Tatlıses, 1952'de ŞAnlıurfa'da dünyaya geldi.İbrahim Tatlıses'in, Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.Ünlü şarkıcısının doğduğu ev restore edildi ve 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu.

https://sputniknews.com.tr/20220907/turkiyedeki-muze-sayisi-519a-yukseldi-1060913003.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibrahim tatlıses, müze, mağara