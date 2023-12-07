https://sputniknews.com.tr/20231207/dogalgaz-tuketim-destegi-artti-mi-aylik-dogalgaz-destegi-ne-kadar-oldu-1078157502.html

Doğalgaz tüketim desteği arttı mı? Aylık doğalgaz desteği ne kadar oldu?

Doğalgaz tüketim desteği arttı mı? Aylık doğalgaz desteği ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz destek miktarının artırıldığını duyurdu. Yıllık artış miktarını paylaşan Erdoğan'ın açıklamasının ardından konuyla ilgili en çok... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T01:12+0300

2023-12-07T01:12+0300

2023-12-07T01:13+0300

türkiye

doğalgaz

destek

recep tayyip erdoğan

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aylık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda doğalgaz destek miktarına ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. "Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan ödeme miktarını 1500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik" diyen Erdoğan'ın açıklamasının ardından detaylarsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruldu.Gündemin en çok merak edilen konularından doğalgaz desteği ile ilgili en çok sorulan sorular, 'doğalgaz desteği artırıldı mı?', 'doğalgaz desteği ne kadar artırıldı?', doğalgaz desteği ne kadar sürecek?' doğalgaz desteğinden kimler faydalanabilir?' soruları oldu.Doğalgaz desteği aylık ne kadar oldu? 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapıldığını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltildiği bilgisini paylaştı.Ne zaman yatırılacak?2023'ün son 3 ve 2024'ün ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğalgaz desteği kapsamında ödemelerin ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.Doğalgaz desteği almak için ne yapmalı?Doğalgaz yardımı almak için e-devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunulması gerekiyor. Aynı zamanda destek alacak kişinin Türk vatandaşı olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliğinin olması, ödenecek faturanın resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması, ve yardımı alacak kişi hakkında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekli.

https://sputniknews.com.tr/20231206/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1078152350.html

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doğalgaz desteği ne kadar oldu, doğalgaz desteği artırıldı mı, aylık doğalgaz desteği ne kadar oldu, doğalgaz desteği ne kadar sürecek,