Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz

© AA / Halil Sağırkaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. © AA / Halil Sağırkaya

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da inşallah eninde sonunda güvenli hale getireceğiz" dedi. Erdoğan enflasyonla mücadele ile ilgili de "yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz" ifadesini kullandı.