Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz
19:07 06.12.2023 (güncellendi: 19:22 06.12.2023)
© AA / Halil SağırkayaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.
© AA / Halil Sağırkaya
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da inşallah eninde sonunda güvenli hale getireceğiz" dedi. Erdoğan enflasyonla mücadele ile ilgili de "yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Yaklaşık 5 yıldır tam anlamıyla bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah merkezinde hizmet, eser ve yatırımın olduğu ‘gerçek belediyecilik’ ile yeniden buluşturacağız.
Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da inşallah eninde sonunda güvenli hale getireceğiz.
Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
(Terörle mücadele) Kimin ne yaptığını, kiminle iş tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz.
Operasyonlarımız neticesinde bitkisel hayata giren bölücü terör örgütünü canlandırma, yeniden palazlandırma çabalarının farkındayız.
Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz.
2023'ün 9 aylık döneminde ekonomimiz yüzde 4.6'lık büyüme kaydetti. Kaliteli, sürdürülebilir büyüme hedefimizden en küçük bir sapma yoktur.