https://sputniknews.com.tr/20231207/disisleri-bakani-hakan-fidan-yarin-abdye-gidiyor-1078199266.html
Dışişleri Bakanı Fidan yarın ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Fidan yarın ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT heyetiyle birlikte Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere yarın ABD'ye bir ziyaret... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T20:13+0300
2023-12-07T20:13+0300
2023-12-07T20:27+0300
abd
hakan fidan
son dakika
israil- filistin çatışması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077544784_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0e2d0bc85bd251c423affadf2c5a09f1.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere yarın ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret edecek.Bakanlıktan yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin 11 Kasım'daki Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının, Gazze’de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirildiği belirtildi.Bu kapsamda, Fidan'ın söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere yarın Washington'ı ziyaret edeceği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/gazze-seridinde-doktorlar-ilac-yetersizliginden-dolayi-yaralilari-tedavi-edemiyor-1078180232.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077544784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68b5a3dbebcb3a6b02ebed9e0b67d7c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, hakan fidan, son dakika
abd, hakan fidan, son dakika
Dışişleri Bakanı Fidan yarın ABD'ye gidiyor
20:13 07.12.2023 (güncellendi: 20:27 07.12.2023)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT heyetiyle birlikte Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere yarın ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere yarın ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin 11 Kasım'daki Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının, Gazze’de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirildiği belirtildi.
Bu kapsamda, Fidan'ın söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere yarın Washington'ı ziyaret edeceği aktarıldı.