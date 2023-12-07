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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:Basın toplantısında konuşan Miçotakis şunları söyledi:Türk-Yunan Dostluk Bildirgesiİkili, basın toplantısı öncesinde Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi'ni imzaladı.
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recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, konstantin miçotakis, türkiye, yunanistan
recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, konstantin miçotakis, türkiye, yunanistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor

14:50 07.12.2023 (güncellendi: 14:58 07.12.2023)
© AP Photo / Thanassis StavrakisRecep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da
Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis başbaşa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:
Atina'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Basın toplantısında konuşan Miçotakis şunları söyledi:
İkili ticaret hacminin arttırılması çok önemli. 10 milyar dolara varma hedefini koyuyoyuruz. Ve bilim alanında işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Buna ek olarak göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik.
Yunanistan’ın Türkiye’ye Avrupa sürecinde sağlayacağı desteği de ele aldık. Vize meselesinde de Türk öğrenciler ile Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın bir işbirliği sağlanması için vizeden muaf tutulması meselesini de ele aldık. Biz aynı zamanda Ege’de bütün yıl boyunca 7 günlük bir süre için vizeden muaf tutularak Ege adalarını ziyaret etme serbestisini bir karar olarak ele aldık.
Erdoğan ile çevremizde cereyan eden olayların çözümlemesini yaptık ve bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi ve bunlardan kaçınılması ve aynı zamanda insani değerlere saygı hususunda hemfikir kaldık.

Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi

İkili, basın toplantısı öncesinde Türk-Yunan Dostluk Bildirgesi'ni imzaladı.
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