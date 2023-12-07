Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

İkili ticaret hacminin arttırılması çok önemli. 10 milyar dolara varma hedefini koyuyoyuruz. Ve bilim alanında işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Buna ek olarak göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. İkili ticaret hacminin arttırılması çok önemli. 10 milyar dolara varma hedefini koyuyoyuruz. Ve bilim alanında işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Buna ek olarak göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik.

Yunanistan’ın Türkiye’ye Avrupa sürecinde sağlayacağı desteği de ele aldık. Vize meselesinde de Türk öğrenciler ile Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın bir işbirliği sağlanması için vizeden muaf tutulması meselesini de ele aldık. Biz aynı zamanda Ege’de bütün yıl boyunca 7 günlük bir süre için vizeden muaf tutularak Ege adalarını ziyaret etme serbestisini bir karar olarak ele aldık. Yunanistan’ın Türkiye’ye Avrupa sürecinde sağlayacağı desteği de ele aldık. Vize meselesinde de Türk öğrenciler ile Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın bir işbirliği sağlanması için vizeden muaf tutulması meselesini de ele aldık. Biz aynı zamanda Ege’de bütün yıl boyunca 7 günlük bir süre için vizeden muaf tutularak Ege adalarını ziyaret etme serbestisini bir karar olarak ele aldık.